Toate reacţiile după Manchester United – Manchester City 0-2: “Am făcut meciul vieţii noastre” / “Am înjurat jucători ca aceştia de-a lungul anilor”

Manchester City a obţinut victoria în faţa lui Manchester United, scor 2-0, în , iar scaunul lui Ole Gunnar Solskjaer începe să se clatine din nou. Campioana Angliei nu i-a dat nicio şansă rivalei, iar Phil Foden a fost primul care a remarcat superioritatea din derby.

Toate reacţiile după Manchester United – Manchester City 0-2. Phil Foden: “Am dominat tot meciul”

“Am făcut meciul vieţii noastre azi. Totul a mers perfect, am avut posesia şi ne-am creat foarte multe şanse. Am dominat tot meciul.

La pauză ne-am spus că trebuie să menţinem posesia şi am făcut-o foarte bine în a doua repriză. Intrăm cu multă încredere în pauza pentru meciurile naţionalelor. Era important să câştigăm acest meci”, a spus Phil Foden.

Pep Guardiola: “Aveam nevoie de acest joc”

a explicat, la finalul derby-ului, că Manchester City a făcut un meci foarte bun pe “Old Trafford” şi s-a declarat mulţumit de jocul elevilor săi.

“Am făcut un meci foarte bun şi am meritat victoria. Am adăugat încă trei puncte. Cu excepţia a zece minute, la mijlocul meciului, când am oferit pase stupide, a fost o prestaţie foarte bună. Sunt mulţumit cu scorul, aveam nevoie de acest joc.

United este periculoasă, din acest motiv a fost un meci în care am avut controlul. Chelsea, în acest moment, pare de neoprit. Ştim că nu trebuie să mai pierdem puncte ca să stăm aproape de ea.

Împotriva echipelor din top 6 am jucat bine. Este important că am venit pe Old Trafford şi băieţii au jucat bine. Acesta este lucrul care mă face foarte fericit după şase ani petrecuţi aici.

Ne-am făcut jocul. La scorul de 2-0, totul mergea bine şi nu am simţit nevoia să schimb ceva. A trebuit să jucăm rapid, mingea să ajungă la toţi jucătorii, dar şi să marcăm când aveam oportunitatea”, a explicat Pep Guardiola.

Fostele glorii ale lui Manchester United, atac la jucătorii lui Ole Gunnar Solskjaer

Înfrângerea din derby nu a fost digereată prea uşor de fostele glorii ale lui Manchester United. Peter Schmeichel a avut o reacţie dură la finalul meciului de pe “Old Trafford”, în timp ce Roy Keane i-a torpilat pe Cristiano Ronaldo şi pe colegii lui încă de la pauză.

“Nu s-a întâmplat ca în meciul cu Liverpool, nu cred că o s-o mai vedem pe United umilită ca atunci. Totuşi, ceva îi lipseşte. Nu am văzut motivaţie din partea jucătorilor, aşa cum ar fi trebuit într-un derby al oraşului. Sunt dezamăgit de faptul că jucătorii nu au abilitatea de a ieşi în evidenţă în astfel de momente”, a susţinut Peter Schmeichel, fost jucător al ambelor echipe.

“Sunt în corzi. Ce şanse şi-au creat? Am înjurat jucători ca aceştia de-a lungul anilor. Renunţ, renunţ la aceşti jucători. Sunt fotbalişti de talie internaţională, dar nu înţeleg cum să se apere. Renunţ. Au jucat aşa tot sezonul”, a declarat Roy Keane, jucător al lui Manchester United între 1993 şi 2005, la pauza derby-ului.

După finalul meciului, Roy Keane şi-a continuat tirada: “Mă simt mai rău ca după înfrângerea cu Liverpool. Golul marcat înainte de pauză a adus finalul. City e diferită de Liverpool. Ei sunt mulţumiţi să ţină de minge şi să joace cu United. Scott McTominay, Fred, Bailly sunt jucători care nu sunt îndeajuns de buni să joace aici”.