Toate reacţiile după Real Madrid – Barcelona 3-1! Ancelotti: “Am făcut un meci complet” / Xavi: “Suntem într-o dinamică negativă”

“Am avut multă încredere, chiar şi atunci când nu am fost în posesie. Nu am pregătit un marcaj special pentru Lewandowski, dar Militao s-a descurcat foarte bine şi am controlat jocul. Prima parte a fost foarte bună. De data asta nu am mai inventat nimic şi i-am lăsat pe jucători să stea pe locurile lor.

Trebuia să facem un joc complet şi aşa s-a întâmplat. Am făcut un meci complet. Ne-am desprins repede şi am controlat bine a doua repriză. Cele cinci schimbări ajută mult dacă pe bancă ai jucători care merită să fie printre titulari”, a declarat Carlo Ancelotti pentru DAZN.