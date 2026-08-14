Karlo Muhar la FCSB: „Ăștia sunt banii!” Toate sumele ofertei pe care Gigi Becali i-a făcut-o celui mai bine plătit fotbalist din Superligă. Exclusiv

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Karlo Muhar (30 ani) a rămas liber de contract în această vară după despărțirea de CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Dorit și în trecut de Gigi Becali la FCSB, Muhar a fost contactat pentru un eventual transfer, însă mijlocașul croat a refuzat oferta, conform declarațiilor patronului FCSB de la FANATIK SUPERLIGA.

Ce oferte a primit Muhar pentru transferul la FCSB. Ce răspuns a dat fostul jucător de la CFR Cluj

Karlo Muhar a rămas fără echipă, deoarece, din cauza cu fosta campioană a României. Gigi Becali a intrat imediat pe fir și a încercat să-l ademenească pe mijlocașul defensiv la FCSB. În primă fază, Muhar, cotat la 1,2 milioane de euro de Transfermarkt.com,

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În direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, , dar și posibilitatea de a pleca oricând de la FCSB. De cealaltă parte, Karlo Muhar a vrut să primească 200.000 de euro la semnătură, sumă cu care Gigi Becali nu a fost de acord sub nicio formă.

„Pe Muhar l-am contactat. I-am zis că-i dăm 25.000 de euro pe lună și să plece când vrea. Mi-a zis că vrea 200.000 de euro la semnătură. ‘Bă, ești jucător liber de contract, cum să îți dau 200.000 de euro la semnătură, pe ce să dau? Eu îți dau 25.000 de euro pe lună salariu și pleci când vrei’”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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Karlo Muhar a refuzat oferta de la FCSB. Ce l-a sfătuit Gigi Becali

După ce a fost refuzat de Karlo Muhar, Gigi Becali a decis să schimbe sistemul la FCSB. Patronul roș-albaștrilor l-a sfătuit pe fostul jucător de la CFR Cluj să meargă la altă echipă și să ia 1 milion de euro la semnătură dacă are încredere în propriile forțe: „Trebuie să ai încredere în tine, decât să fii liber de acum și până la iarnă și să nu ai echipă, ai 25.000 de euro pe lună și ești liber când vrei tu să pleci.

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Dacă ai încredere că ești fotbalist, du-te și ia 1 milion de euro la semnătură. Nu a vrut și i-am zis să fie sănătos. Am schimbat noi acum sistemul și nu mai am nevoie de Muhar. Vom fi imbatabili cu acest sistem (n.r. 3 fundași), nu mai trece nimeni, cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea”, au fost declarațiile lui Gigi Becali.

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Karlo Muhar a semnat pentru prima oară în SuperLiga în vara anului 2022, când a fost transferat de CFR Cluj de la Lech Poznan în schimbul sumei de 100.000 de euro. După doi ani, formația finanțată de Neluțu Varga l-a vândut pe Muhar la Al-Orobah pentru suma de 1,5 milioane de euro, mijlocașul revenind în România în vara anului 2025.