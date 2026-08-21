Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! Cele mai tari mutări făcute de CSM Bucureşti, Gloria Bistriţa, Rapid şi SCM Râmnicu Vâlcea

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Gloria Bistriţa a câştigat, în premieră, titlul de campioană la handbal feminin. Carlos Viver este singurul antrenor care a reuşit în ultimii ani să sufle titlul CSM-ului. Ibericul a reuşit performanţa în 2022 cu Rapid şi patru ani mai târziu cu Bistriţa. Noul sezon se anunţă entuziasmant pentru că în cursa pentru titlu intră cel puţin alte două echipe, iar lupta pentru cupele europene se anunţă, la rândul ei, pasionantă.

Gloria Bistriţa şi Dunărea Brăila domină la capitolul bugete

Cele mai mari bugete din Liga Florilor ajung la 4,5 milioane de euro anual. Două formaţii au la dispoziţie această sumă. Este vorba de Gloria Bistriţa, campioana en-titre, respectiv Dunărea Brăila, o echipă cu mari ambiţii care l-a adus în această vară pe , plus câteva transferuri foarte interesante.

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CSM Bucureşti are în jur de 4 milioane de euro buget, iar după locul 3 în Liga Campionilor în stagiunea precedentă, „tigroaicele” speră să îşi recapete coroana pe plan intern. Bojana Popovic va avea o misiune foarte dificilă în condiţiile în care echipa a schimbat nu mai puţin de 10 jucătoare în acest sezon. În lupta pentru titlu va intra şi SCM Râmnicu Vâlcea. Echipa lui Florentin Pera a făcut, probabil, cea mai spectaculoasă campanie de achiziţii pentru sezonul viitor şi îşi depune candidatura la titlu, având şi un buget consistent de 3,5 milioane de euro.

Luptă mare pentru titlu

Dacă cele patru formaţii sunt cu ochii pe titlul de campioană, va fi foarte interesant de văzut şi lupta pentru cupele europene. Alte 3-4 formaţii din Liga Naţională au la dispoziţie bani mulţi şi, cu toate că este posibil să nu poată ţină ritmul în lupta la campionat, cu siguranţă vor avea un cuvânt de spus în noul sezon şi ţintesc un loc de cupă europeană. Corona Braşov este una dintre necunoscute.

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Formaţia de sub Tâmpa a încheiat pe podium în ultimele două sezoane cu Bogdan Burcea la timonă şi rămâne de văzut dacă Bent Dahl va reuşi să menţină ştacheta ridicată, având în vedere schimbările importante care au avut loc în lotul Coronei.

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La Rapid a venit legendarul antrenor muntenegrean Dragan Adzic. După experienţa eşuată cu Laurent Bezeau, echipa giuleşteană nu renunţă la ambiţiile de cupe europene şi speră să se apropie de podium. O altă formaţie interesantă este CSM Slatina. Echipa a pierdut în ultima etapă prezenţa în cupele europene, dar este o nucă tare pentru toate formaţiile din Liga Naţională şi, având un buget consistent de peste 2 milioane de euro, îşi propune calificarea în EHF European League.

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Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin

Cluburile au făcut peste 100 de transferuri pentru noul sezon. Şi la fel cum ne-am obişnuit în ultimii ani, sunt nume sonore din handbalul mondial care vor evolua în handbalul feminin românesc. Ştiinţa Bucureşti a anunţat, iniţial, Federaţia Română de Handbal, că nu se va înscrie în campionat, apoi a primit un balon de oxigen din partea celor de la Rapid, care sunt gata să împrumute mai multe handbaliste la gruparea din Capitală.

Reuşeşte CSM Bucureşti să îşi recapate coroana? Mutările favoritelor pentru Europa

CSM București: Yuliya Dumanska (Minaur), Denisa Șandru (Rapid București), , Matilda Forsberg (Gloria Bistrița), Jenny Carlson (Molde), , Pernille Brandenborg (Storhamar), Dorottya Faluvegi (Ludwigsburg), Csenge Kuczora (Thuringer), Catherine Gabriel (Metz).

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Gloria Bistrița: Evelina Eriksson (CSM București), Daciana Hosu (CSM București), Lara Gonzalez (Dunărea Brăila), Johanna Reichert (Thuringer), Veronika Mala (Storhamar), Nina Engel (Bensheim/Auerbach), Gilda Simao (CSM Tg. Jiu).

SCM Râmicu Vâlcea: Marie Helene Sajka (Nice), , , Inger Smits (CSM București), June Cecilie Krogh (Storhamar), Larissa Nascimento (Rocasa Gran Canaria), Sara Dekker (Esbjerg), Emilie Arntzen (Ikast), Grace Zaadi (Metz), .

Luptă dură pentru cupele europene

Dunărea Brăila: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Sofie Bardrum (Krim Ljubljana), Cristina Laslo (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București), Alisia Boiciuc (Corona Brașov).

Corona Brașov: , Bianca Bazaliu (Gloria), Magda Balsam (CSM Slatina), Renata de Arruda (Gloria), Karolina Kochaniak (Zaglebie Lubin), Ana Maria Berbece (Galați), Ksenia Makeeva (Rostov), Eva Kerekes (Gloria), Kinga Janurik (Ferencvaros), Sara Afentaler (Vaci), Emoke Varga (Vaci).

Rapid București: , Oana Bors (Dunărea Brăila), Tanja Ivanovic (Buducnost), Julie Hulleberg (Larvik), Marie Klara Steffen (Oldenburg), Oceane Sercien-Ugolin (Debrecen), Orlane Kanor (Ferencvaros), Klara Schlegel (Metzingen), Martina Knezevic (Buducnost).

SCM Craiova: Dijana Mugosa (Corona Brașov), Rebeka Podor (Szombathelyi), Janne Eklo Havelsrud (Byasen), Raluca Rădoi (Corona Brașov), Maja Muri (Molde), Thea Imani Sturludottir (Valur), Dominika Wieckowska (MKS Lublin), Ida Syversen Kallhovd (Oppsal), Vanessa Fehr (Bensheim), Tamara Haggerty (Corona Brașov).

CSM Târgu Mureş, record de transferuri

Minaur Baia Mare: Ivana Kapitanovic (Erice), Sara Sablic (Erice), Mille Tveit Porsmyr (Oppsal), Seynabou Mbengue (Gloria), Line Rusten (Aarhus), Sabryne Santos Souza (Sao Pedro do Sul)

CSM Tg. Jiu: Mirabela Coteț Perianu (Dunărea Brăila), Iulia Eiler (CSM Galați), Ema Hrvatin (Saint-Amand), Andryiana Naumenko (Minaur Baia Mare), Tamara Kostic (Steaua Roșie Belgrad)

HC Zalău: Rosa Armenteros (Elche), Bianca Neacșu (CSM Iași), Ariana Cercel (U Cluj), Andreea Pisiceanu (Dunărea Brăila)

CSM Tg. Mureș: Rossana Mateus Sebastiao (Clube Desportivo de Agosto), Marcela Gonçalves Tati (Clube Desportivo de Agosto), Regina Lino Marcos (Clube Desportivo de Agosto), Jamily Beatriz do Nascimento Felix (Clube Portugues Recife), Reka Sztankovics (NEKA), Katerina Damjanoska (Gjorche Petrov), Ana Maria Vacariu (Corona Brașov), Jessica Ferreira (CSM Tg. Jiu), Sara Trușcă (SCM Rm. Vâlcea), Andreea Prescură (CSM Galați), Andreea Coman (Prahova Ploiești), Vivien Grosch (Debrecen).

CSM Iași: Ana Maria Cristea (Dunărea Brăila), Isabel Gois (Madeira),, Ioana Toader (CSM Unirea Slobozia), Zelie Le Gardien (Havre), Mina Novovic (La Rioja), Lojin Osama Abdalla (Smouha), Kristina Radayeva (Gjorche Petrov)

Ştiinţa Bucureşti: Roșu Anastasia (Rapid), Constantin Mihaela (Rapid), Roberta Stamin (Rapid)

Şase echipe au antrenori noi

Nu mai puţin de şase echipe şi-au schimbat antrenorii. Bogdan Burcea a plecat de la Corona Braşov şi a semnat cu Dunărea Brăila. Echipa de sub Tâmpa l-a adus pe Bent Dahl la cârnă. Rapid şi-a numit antrenor cu nume după experienţa eşuată cu Laurent Bezeau, Dragan Adzic fiind noul tehnician al giuleştenilor.

David Ginesta a semnat cu Minaur Baia Mare, în timp ce Joao Florenciu speră să menţină nou-promovata CSM Târgu Mureş pe prima scenă. Ana Cristina Teixeira Seabra este noua antrenoare de la CSM Iaşi.