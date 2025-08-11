Sport

Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! CSM Bucureşti rămâne principala favorită. Ce mutări au făcut Rapid, Gloria Bistriţa şi Corona Braşov

Liga Naţională de handbal feminin se va disputa cu 12 echipe în acest sezon. FANATIK vă prezintă toate mutările făcute de formaţiile din campionat, CSM Bucureşti fiind favorită.
Marian Popovici
11.08.2025 | 18:15
SPECIAL FANATIK
Liga Florilor este un campionat al contrastelor. Pe de o parte avem echipe cu bugete care ajung până la patru milioane de euro şi îşi permit să îşi construiască veritabile dream-team-uri pe salarii uriaşe, pe de altă parte, numărul participantelor s-a redus de la 14 la 12 din cauza problemelor financiare, Ştiinţa Bucureşti şi CSJ Prahova fiind forţate să se retragă.

Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! Anne Mette Hansen şi Valeriia Maslova, mutările de top ale campioanei

Cu trei săptămâni înainte de startul Ligii Naţionale de handbal feminin, FANATIK vă prezintă transferurile realizate de cele 12 formaţii participante. CSM Bucureşti rămâne principala favorită, mai ales că a făcut două mutări importante: Anne Mette Hansen şi Valeriia Maslova.

La vicecampioana Corona Braşov va reveni Sorina Grozav, mutare anunţată încă din iarnă de publicaţia noastră. Asta, în timp ce la Rapid a început proiectul francez cu Laurent Bezeau la cârmă, ambiţiile fiind revenirea pe podium şi în Champions League.

Gloria Bistriţa rămâne un pol important. Cu un buget de patru milioane de euro pe sezon, bistriţencele vor evolua din nou în Champions League şi vor să se bată la titlu avându-l pe banca tehnică pe Carlos Viver, ultimul antrenor care a reuşit să le sufle trofeul „tigroaicelor” de la CSM, în 2022 cu Rapid.

Bursa transferurilor din Liga Naţională de handbal feminin:

CSM Bucureşti: Anne Mette Hansen (Metz), Valeriia Maslova (Ferencvaros), Kristina Novak (Brest), Tatjana Brnovic (Krim), Merel Freriks (Esbjerg). Antrenor: Adi Vasile (în locul lui Helle Thomsen)

Anne Mette Hansen (galben), transferată la CSM Bucureşti. Sursa: sportpictures.eu
Gloria Bistriţa: Monika Kobylinska (CSM București), Daria Uhrec (CSM București), Martina Stan (Sepsi), Aleksandra Zimny (Dunărea Brăila), Corina Lupei (Dunărea Brăila), Ștefania Stoica (Rapid București), Jennifer Gutierrez (Krim). Antrenor: Carlos Viver, în locul lui Marius Novanc

Revoluţie în lotul Rapidului

Corona Braşov: Sorina Grozav (Rapid), Dijana Mugosa (SCM Craiova), Ruth Joao (SCM Craiova), Tamara Haggerty (Debrecen). Antrenor: Bogdan Burcea

Minaur Baia Mare: Andriyana Naumenko (Zalău), Eliza Lăcusteanu (CSM București), Mălina Avădanei (Rm. Vâlcea). Antrenor: João Alexandre Ferreira Florêncio, în locul lui Andrei Popescu și Raul Fotonea.

Rapid București: Maria Kanaval (Dunărea Brăila), Mariana Lopes (Bekescsabai), Mina Hesselberg (Larvik), Djazz Chambertin (Metz), Stelvia Pascoal (Saint-Amand Handball), Line Ellertsen (Storhamar), Alexandra Topfner (Debrecen), Viktoriya Shamanovskaya (ŢSKA Moscova). Antrenor: Laurent Bezeau, în locul lui David Ginesta

Sorina Grozav a plecat de la Rapid la Corona Braşov. Sursa: sportpictures.eu
SCM Râmnicu Vâlcea, planuri mari pentru sezonul viitor

Dunărea Brăila: Lara Gonzalez (Rapid), Andjela Janjusevic (Rapid), Valeriia Kirdiasheva (Gloria Bistrița), Elena Roșu (Măgura Cisnădie), Aleksandra Olek (Lublin), Iryna Mokat (Rm. Vâlcea). Antrenor: Jan Leslie

SCM Râmnicu Vâlcea: Kielstrup Madsen (Nykobing), Eli Smorgrav Skogstrand (Larvik), Maria Lykkegaard (Ikast), Amalie Wulff (Nykobing), Daphne Gautschi (Handball Plan-de-Cuques), Karoline Lund (Oppsal), Alberte , Tuva Hove (Byasen), Georgiana Mușat (CSM Slatina). Antrenor: Florentin Pera, în locul lui Rasmus Poulsen

SCM Craiova: Alicia Gogîrlă  (Rm. Vâlcea), Natalia Nosek (Gloria Bistrița), Ivona Pavicevic (Buducnost), Marina Rajcic (Măgura Cisnădie), Ainhoa Hernandez (Rapid), Enryka Bodijar (Rapid). Antrenor: Ovidiu Mihăilă

CSM Galaţi, probleme încă dinainte de start

HC Zalău: Mioara Ciubotaru (CSM București), Francesca Bălan (Rm Vâlcea), Adelina Iordache (Dunărea Brăila), Lorena Verdeș (Știința Bacău), Alexandra Orșivschi (CSM Iași), Sara Stefanovska (Jagodina). Antrenor: Gheorghe Tadici

CSM Târgu Jiu: Anastasija Babovic (CSM Iași), Jessica Ferreira (Bekescsabai), Sarah Darie (Bekescsabai). Antrenor: Liviu Andrieș

CSM Slatina: Greta Kacsor (Gloria Bistriţa), Nicoleta Dincă (Gloria Bistrița), Nikolina Vukcevic (Gloria Bistrița), Luciana Popescu (Minaur), Aleksandra Vukajlovic (Minaur), Magda Cazanga (Minaur), Magda Balsam (MKS Lublin), Ekaterina Djukeva (CSM Târgu Jiu). Antrenor: Andrei Popescu, în locul lui Attila Horvath

CSM Galaţi: Ştefania Jipa (CSM Iaşi). Antrenor: Daciana Balaban

Luptă dură la titlu, dar nu retrogradează nimeni

Dacă lupta la titlu şi pentru locurile europene se anunţă foarte dură, cu opt formaţii având pretenţii la top 5, în ceea ce priveşte evitarea retrogradării lucrurile vor fi liniştite. Nu va retrograda nimeni direct în viitorul sezon, pentru că există un „deficit” de două formaţii.

În schimb, locurile 11 şi 12 din Liga Florilor vor juca la baraj, cu echipele clasate pe locurile 3-4 în Divizia A. În urma mini-turneului, primele două ocupante joacă în prima ligă. Dar, este posibil ca unele dintre ele să nu îşi permită să joace în Liga Naţională, caz în care formaţiile de pe locul 3, respectiv 4 de la baraj să le ia locul.

  • 18.000 de euro este salariul lui Anne Mette Hansen la CSM Bucureşti, cel mai mare din campionat
  • 2 echipe s-au retras înainte de startul sezonului din motive financiare (Ştiinţa Bucureşti şi CSJ Prahova)
Acum la punctele de presă!