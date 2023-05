Toate vedetele se chinuiesc cu diete, Claudia Pătrășcanu a vrut să se îngrașe: ”Am mai mult succes așa, mai plinuță”

Claudia Pătrășcanu este mai împlinită ca niciodată. Artista s-a îngrășat cinci kilograme și recunoaște că se simte mai bine ca niciodată. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, vedeta ne-a povestit de ce a vrut să se îngrașe și cum are de gând să-și păstreze formele apetisante. În plus, Claudia Pătrășcanu ne-a destăinuit faptul că în trecut a suferit din pricina greutăților din viața sa, iar acest lucru s-a răsfrânt și asupra siluetei.

Claudia Pătrășcanu: “M-am îngrășat cinci kilograme”

Claudia, am văzut că ai lansat noul clip, pentru care ai recunoscut că te-ai îngrășat cinci kilograme.

– Da, m-am îngrășat cinci kilograme. Eu eram și foarte slabă înainte, aveam 54 de kilograme. Atunci când ești slabă, într-adevăr nu se mai văd formele așa cum trebuie. Nimic nu se mai vede frumos. Dar am vrut să mă îngraș și trebuie să recunosc faptul că norocul meu e că mă îngraș repede, dar și slăbesc la fel de repede.

Într-adevăr, nu multe femei au acest noroc.

– Da, acum mi-am comandat și o bicicletă de spinning și vreau să mă apuc să fac și mai multă mișcare acasă.

“Eu sunt o devoratoare de dulciuri”

Spuneai tu că ai băut și cappuccino cu mai mult zahăr, ca să te îngrași mai repede.

– Da, îmi puneam mai mult zahăr și ca să fie mai dulce. Bine, eu oricum sunt o devoratoare de dulciuri. Îmi plac la nebunie dulciurile, nu am ce să fac, asta este. Pot să spun că acesta este un viciu al meu. Alte vicii eu nu am. Nu fumez, nu beau, nimic. Dar în schimb, îmi plac mult dulciurile și nu mă pot abține de la ele.

Important este că te simți tu bine și într-adevăr arăți foarte bine.

– Sinceră să fiu, chiar îmi place așa cum sunt acum. Am mai mult succes așa, mai plinuță. Acum am forme și îmi place. Nu știu cât timp voi rămâne așa, dar deocamdată mă bucur de cum sunt.

Ai avut și vreo dietă specială? Ai consumat anumite alimente?

– Să știi că eu nu sunt vreo gurmandă de fel. Îți spuneam că sunt înnebunită după dulciuri. Dacă e să mă gândesc la ce alimente am consumat în perioada asta, nu știu exact ce să îți spun. Uite, pâine. Am cam exagerat cu pâinea un pic mai mult. Pâinică, lipii, tot felul de lucruri de genul acesta. Și cam atât.

Claudia Pătrășcanu recunoaște: “Am vrut să mă îngraș, a fost ceva intenționat”

Eu am vrut să mă îngraș. A fost o chestie intenționată. Acum, chiar nu știu cât timp voi rămâne la kilogramele acestea, cum mă voi acomoda cu ele. Ideea este că eu de fel sunt slabă, le-am mai avut mai demult. Spre exemplu kilograme mai multe aveam când făceam parte din trupa Exotic, aveam 74 de kilograme.

Spuneai tu că înainte aveai 54 de kilograme, te simțeai prea slabă atunci?

– Da, păi la înălțimea mea era foarte puțin. Eu am 1.72 înălțime, eram prea slabă. Toată lumea îmi spunea “Măi, mai mănâncă și tu ceva, fă ceva, pentru că ești foarte slabă”. Într-adevăr cântăream prea puțin atunci. Acum simt că am kilogramele perfecte să spun așa.

Să înțeleg că formele pe care le ai tu acum le-ai dobândit doar din alimentație? Ai făcut și sală?

– În principiu da, din alimentație. Am făcut și sală și am pus niște masă musculară. Eu dintotdeauna am avut picioarele foarte foarte subțiri. Acum pot spune că sunt la stadiul în care îmi plac foarte mult. Nu sunt nici grasă, nici slabă. Sunt exact cum ar trebui să fiu.

“Am avut o perioadă când am avut și 52 de kilograme, când sufeream foarte mult”

Eu am avut perioade când am cântărit și 52 de kilograme, am fost și mai slabă. Dar asta s-a întâmplat în perioada aceea grea, când sufeream mult, nu mâncam așa cum trebuia, mă neglijam, eram stresată. Acum toate sunt cum trebuie să fie. Eu m-am echilibrat mental, m-am echilibrat și cu alimentația și cu absolut tot. Iar corpul este mult mai relaxat, la fel și psihicul, iar asta se vede.

Se spune că atunci când ești bine tu cu tine la interior, se reflectă și la exterior.

– Da, exact. Oricum, pe mine nu m-a speriat chestia asta cu îngrășatul. Niciodată nu m-a speriat și nu am avut în viața mea complexe. Ba din contră, multă lume îmi spune că plinuță îmi stă mai bine. Și așa când am forme, și eu mă simt mult mai bine și îmi place mult de mine.

Cum ai de gând să te menții așa, cu formele acestea?

– Sinceră să fiu nu știu. Îți spuneam că mi-am cumpărat o bicicletă din aceasta de spinning, tocmai am dat comanda de ea. Aș vrea să încep să fac mișcare acasă, dimineața, la prima oră. Am grijă și la alimentație, sinceră să fiu. Uite, eu nu mânânc după ora 19, seara. Tot ce am acumulat, aceste cinci kilograme, au fost din alimentația de pe parcursul zilei. Din cauza dulciurilor. Ele mi-au dat peste cap kilogramele.

Dar nu ai de gând să renunți la dulciuri, nu? Mai ales pentru că spuneai că îți plac mult.

– Nu vreau să renunț neapărat la dulciuri, dar mă gândesc la variante mai sănătoase. Vreau să renunț la zahăr și am înlocuit zahărul normal cu stevia. Îmi pun pliculețe din acelea în cappuccino dimineața. Vreau să .

Claudia Pătrășcanu, mai fericită ca niciodată: “Acum m-am liniștit psihic și emoțional”

Aceste kilograme pe care le-am luat au fost voite, dar și pentru că m-am liniștit psihic și emoțional. Totul are un echilibru în viață.

Putem spune că acum ești cea mai bună versiune a ta din ultima perioadă, din toate punctele de vedere?

– Cred că da. Sunt liniștită cu totul. Mi se întâmplă lucruri bune în viață în aceste momente. Acum am evenimente, clipuri, copiii sunt bine. Mă voi muta și la casă nouă. Atunci când mi se spunea să am răbdare și să aștept, că se vor întâmpla lucruri bune în viața mea, mă gândeam oare când o să fie așa. Nu credeam că se va întâmpla. Așteptam să se producă o schimbare în bine în viața mea. Dar uite că așa a fost. Iar acum sunt foarte bine.

Ce ți-ai dori cel mai mult pentru perioada următoare?

– Aș vrea sinceră să fiu ca totul să funcționeze exact ca și până acum. Mă bucur de tot. Am evenimente, urmează să plec în vacanță împreună cu copiii și abia aștept. Profit de fiecare moment și clipă. Nu îmi fac planuri să știi, las lucrurile să vină. Eu așa am învățat, să las lucrurile să vină cum vor ele, să se întâmple. Important este că sunt bine și mă bucur de viața mea și de momentele frumoase pe care le trăiesc în fiecare zi.