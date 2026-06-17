Tobias Christensen a fost transferat în Polonia! Ce sumă încasează Rapidul

Daniel Pancu a fost numit antrenorul Rapidului, echipă la care vor avea loc schimbări importante pentru noul sezon. În Giuleşti au început mişcările de trupe, iar unul dintre cei mai importanţi jucători din lot a fost cedat în Polonia.
Tobias Christensen a plecat în Polonia, la o echipă din Cracovia, nou-promovată. Rapid va încasa din acest transfer 500.000 de euro, o sumă importantă având în vedere faptul că mijlocaşul a intrat în ultimul an de contract cu Rapidul, anunţă Digisport.
Dan Şucu şi-a dat ok-ul pentru acest transfer, chiar dacă Tobias Christensen a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la Rapid în ultimii ani. În sezonul recent încheiat a jucat nu mai puţin de 39 de meciuri, marcând un gol şi având şase pase decisive.
Rapid a început să se mişte activ în mercato. Giuleştenii i-au transferat pe Mohammed Kamara, care şi-a încheiat contactul cu CFR Cluj, şi pe Vladan Bubanja, luat împrumut de la Orenburg, din prima ligă rusă. Dan Şucu i-a anunţat pe cei din club că va fi o perioadă de transferuri „de austeritate”, în condiţiile în care nu mai vrea să bage bani în transferuri.
Totuşi, în cazul în care giuleştenii vor obţine bani din vânzarea de jucători, suma va putea fi investită pentru aducerea altor jucători. Astfel, e de aşteptat ca banii din transferul lui Christensen să fie investiţi în alte mutări pe care le ţinteşte Daniel Pancu.