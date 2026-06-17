Tobias Christensen a fost transferat în Polonia! Ce sumă încasează Rapidul

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Daniel Pancu a fost numit antrenorul Rapidului, echipă la care vor avea loc schimbări importante pentru noul sezon. , iar unul dintre cei mai importanţi jucători din lot a fost cedat în Polonia.

Christensen, vândut în Polonia pe 500.000 de euro!

Tobias Christensen a plecat în Polonia, la o echipă din Cracovia, nou-promovată. Rapid va încasa din acest transfer 500.000 de euro, o sumă importantă având în vedere faptul că mijlocaşul a intrat în ultimul an de contract cu Rapidul, anunţă .

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Dan Şucu şi-a dat ok-ul pentru acest transfer, chiar dacă Tobias Christensen a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la Rapid în ultimii ani. În sezonul recent încheiat a jucat nu mai puţin de 39 de meciuri, marcând un gol şi având şase pase decisive.

Giuleştenii au bifat două transferuri până acum

Rapid a început să se mişte activ în mercato. Giuleştenii i-au transferat pe Mohammed Kamara, care şi-a încheiat contactul cu CFR Cluj, şi pe Vladan Bubanja, luat împrumut de la Orenburg, din prima ligă rusă. , în condiţiile în care nu mai vrea să bage bani în transferuri.

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Totuşi, în cazul în care giuleştenii vor obţine bani din vânzarea de jucători, suma va putea fi investită pentru aducerea altor jucători. Astfel, e de aşteptat ca banii din transferul lui Christensen să fie investiţi în alte mutări pe care le ţinteşte Daniel Pancu.

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