Sport

Tobias Christensen a fost transferat în Polonia! Ce sumă încasează Rapidul

Tobias Christensen a fost vândut de Rapid în prima ligă din Polonia. Giuleştenii au obţinut 500.000 de euro în schimbul mutării, jucătorul fiind în ultimul an de contract.
Marian Popovici
17.06.2026 | 14:45
Tobias Christensen a fost transferat in Polonia Ce suma incaseaza Rapidul
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Tobias Christensen a fost transferat în Polonia! Ce sumă încasează Rapidul. Sursa: sportpictures.eu
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Daniel Pancu a fost numit antrenorul Rapidului, echipă la care vor avea loc schimbări importante pentru noul sezon. În Giuleşti au început mişcările de trupe, iar unul dintre cei mai importanţi jucători din lot a fost cedat în Polonia.

Christensen, vândut în Polonia pe 500.000 de euro!

Tobias Christensen a plecat în Polonia, la o echipă din Cracovia, nou-promovată. Rapid va încasa din acest transfer 500.000 de euro, o sumă importantă având în vedere faptul că mijlocaşul a intrat în ultimul an de contract cu Rapidul, anunţă Digisport.

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Dan Şucu şi-a dat ok-ul pentru acest transfer, chiar dacă Tobias Christensen a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la Rapid în ultimii ani. În sezonul recent încheiat a jucat nu mai puţin de 39 de meciuri, marcând un gol şi având şase pase decisive.

Giuleştenii au bifat două transferuri până acum

Rapid a început să se mişte activ în mercato. Giuleştenii i-au transferat pe Mohammed Kamara, care şi-a încheiat contactul cu CFR Cluj, şi pe Vladan Bubanja, luat împrumut de la Orenburg, din prima ligă rusă. Dan Şucu i-a anunţat pe cei din club că va fi o perioadă de transferuri „de austeritate”, în condiţiile în care nu mai vrea să bage bani în transferuri.

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Totuşi, în cazul în care giuleştenii vor obţine bani din vânzarea de jucători, suma va putea fi investită pentru aducerea altor jucători. Astfel, e de aşteptat ca banii din transferul lui Christensen să fie investiţi în alte mutări pe care le ţinteşte Daniel Pancu.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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