Rapid a dat semne de viață în partida câștigată cu , luni, 23 septembrie, la Clinceni, în etapa a 10-a din SuperLiga. Pe lângă (20 de ani), giuleștenii și-au mai creat multe ocazii de gol.

Tobias Christensen, primul pariu câștigat de Marius Șumudică. Norvegianul i-a cucerit pe fanii Rapidului

Distribuit în rol de conducător de joc, mijlocașul norvegian Tobias Christensen (24 de ani) a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din echipa lui Marius Șumudică. , Ungaria, i-a dat o pasă magistrală lui Rareș Pop la primul gol.

Venit de spate, Christensen i-a cerut mingea lui Petrila, la 16 metri, a preluat cu dreptul și a săltat mingea peste fundași cu exteriorul piciorului stâng, piciorul său de bază. Cu această execuție de excepție, vikingul născut la Kristiansand, oraș care l-a dat fotbalului pe legendarul Ole Gunnar Solskjaer, i-a cucerit pe fanii rapidiști.

, după debutul nefericit din etapa precedentă, 0-2 în Giulești, cu liderul U Cluj. Atunci, mijlocașul a jucat 70 de minute și a ratat o ocazie importantă la 0-0.

Tobias Christensen, aproape de cea mai bună versiune a lui

Luni seară, cu Unirea Slobozia, Tobias a evoluat 83 de minute și a legat bine jocul la mijlocul terenului. Pe la el au trecut cele mai multe baloane (70), exceptându-l pe fundașul Pașcanu (72). Christensen a încercat 5 pase decisive, dar nu a fost întotdeauna precis la serviciu, a avut 65% acuratețea paselor. Din 48 de pase date, 31 au fost precise.

Cifrele realizate de Christensen în meciul cu Unirea Slobozia s-au apropiat de nivelul celor mai bune prestații ale sale în ultima perioadă la Fehervar. Cel mai bun sezon din cariera lui Tobias Christensen a fost 2023/2024, la Fehervar, când a reușit 9 goluri și 7 pase decisie în 32 de meciuri.

Cifrele lui Tobias Christensen în meciul Unirea Slobozia – Rapid 1-2

Minute jucate: 83

Goluri: 0

Pase de gol: 1

Atingeri de balon: 70

Acuratețea paselor: 31/48 (65%)

Pase decisive: 5

Centrări (corecte): 6 (2)

Mingi lungi (corecte): 7 (2)

Șuturi pe poartă: 0

Șuturi pe lângă poartă: 1

Șuturi blocate: 0

Încercări de dribling (câștigate): 3 (3)

Dueluri la sol (câștigate): 7 (3)

Dueluri aeriene (câștigate): 8 (3)

Posesia pierdută: 26

Faulturi comise: 1

Faulturi suferite: 0

Ieșire din apărare: 1

Șuturi pe care le-a blocat: 2

Interceptări: 0

Tackling-uri: 0

A fost driblat: 1

Christensen este un jucător de calitate mare. Are o liniște desăvârșită cu mingea la picior. Un jucător pe care îl cunoșteam foarte bine și l-am adus aici. Sper să-mi iasă și cu ceilalți doi. Cu N’Jie și Boupendza nu știu. Așteptăm actele, să vedem ce se va întâmpla. Sper să îi am la meciul cu Botoșani, fiindcă așa ar fi normal” – Marius Șumudică, antrenor Rapid

”Șumudică e un antrenor bun, e foarte pasionat, îmi place”

Tobias Christensen s-a declarat încântat de atmosfera pe care o crează fanii Rapidului și i-a asigurat pe aceștia că jocul echipa se va îmbunătății în etapele următoare.

”Este un sentiment extraordinar, să obțin primele trei puncte la club, sunt foarte fericit acum. Cred că am jucat bine, am creat multe ocazii, poate ar fi trebuit să dăm mai multe goluri, dar cred că avem mulți jucători noi și sunt impresionat de ce am găsit la această echipă.

Mă simt foarte bine, sunt foarte impresionat de nivelul jucătorilor, sunt foarte buni, dar sunt impresionat și de fani, fac o atmosferă incredibilă și sper să putem juca bine și la următorul meci de acasă.

Cred că cu fiecare meci ne vom îmbunătăți, avem mulți jucători noi, va lua ceva până va fi bine, dar avem mulți jucători de valoare. Șumudică e un antrenor bun, e foarte pasionat, e ceva ce îmi place, am o părere bună despre el.

Obiectivul meu e să o iau meci cu meci și să câștig cât mai multe partide, să ajut să o ducem pe Rapid înapoi în top”, a declarat Tobias Christensen, la flash-interviul acordat după meciul cu Unirea Slobozia.