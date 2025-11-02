Sport

„Tocmai a câștigat premiul Puskas!”. Golul incredibil marcat în campionatul unde FCSB urmărește jucători. VIDEO

Golul este punctul culminant al unui meci de fotbal, iar de multe ori rămânem cu gura căscată la reușitele pe care le vedem, chiar și de la jucători care nu joacă la cel mai înalt nivel.
Mihai Alecu
02.11.2025 | 20:50
Gol senzațional în Africa de Sud, care ar putea candida la premiul Puskas
Pentru orice microbist care se respectă există unele goluri care au rămas întipărite pe retină, cum ar fi foarfeca lui Cristiano Ronaldo din Juventus – Real Madrid, driblingul și golul lui Messi din Barcelona – Bayern Munchen sau voleul magnific al lui Zinedine Zidane din finala Champions League, din 2002, dintre Real Madrid și Bayer Leverkusen.

Gol extraordinar marcat în campionatul din Africa de Sud

Totuși, sunt multe goluri care se înscriu și la un nivel mai scăzut și care sunt de-a dreptul excepționale, însă nu ajung în atenția publicului larg. Așa este și cazul reușitei lui Camran Dansin, din partida dintre Mamelodi Sundowns și Orlando Pirates, din campionatul Africii de Sud. Mijlocașul ofensiv a prins un șut extraordinar, de la marginea careului, din voleu, care a intrat în poartă, după ce a lovit bara transversală.

Mingea i-a venit perfect acestuia, după ce centrarea din corner a fost respinsă de fundașii echipei gazdă, fix la Dansin, care nu a stat pe gânduri și a dat din prima, cu piciorul stâng, iar golul marcat i-a făcut pe internauți să spună că avem deja un posibil câștigător al premiului Puskas, oferit pentru cel mai frumos gol dintr-un sezon competițional.

FCSB a transferat din Africa de Sud și a mai dorit să aducă jucători de acolo

Interesant este că FCSB l-a adus pe Siyabonga Ngezana din Africa de Sud, în urmă cu un an și jumătate, iar campioana României a vrut să mai ia jucători din acest campionat. Mihai Stoica a recunoscut că este atent la ceea ce se întâmplă în campionatul african, pentru că există o calitate bună a jucătorilor, iar prețurile nu sunt atât de mari, precum în alte întreceri importante din Europa.

Ultimul jucător din Africa de Sud pe care FCSB l-a vrut este Khulumani Ndamane, de la TS Galaxy, însă în cele din urmă mutarea a picat. Interesul celor de la FCSB a fost confirmat și de către Musa Sithebe, agentul fotbalistului, în vară: ”Este interes din România pentru Ndamane, dar există și interes local pentru el”.

