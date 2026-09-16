ADVERTISEMENT

Ziua de miercuri, 16 septembrie, a fost una specială în familia Șucu, care a inaugurat cafeneaua Design District Cafe în complexul Mobexpert din Băneasa. La fața locului au fost prezenți mai mulți fotbaliști de la Rapid, dar și antrenorul Daniel Pancu. Diana Șucu, gazda evenimentului, a spus unde vor sărbători giuleștenii un nou titlu al SuperLigii.

Diana Șucu a spus unde va celebra Rapidul un nou titlu de campioană

Familia Șucu continuă să se dezvolte în mediul afacerilor, dincolo de domeniul fotbalului. Miercuri, 16 septembrie, a avut loc lansarea unei noi cafenele din complexul Mobexpert din Băneasa. La fața locului, pe lângă Diana și Dan Șucu, s-au aflat mai mulți jucători de la Rapid. Alexandru Dobre, Olimpiu Moruțan, Cristian Manea, Claudiu Petrila, Rareș Vulturar și Lars Kramer au onorat evenimentul cu prezența lor, fiind însoțiți de partenerele lor.

ADVERTISEMENT

Spațiul respectiv este singura terasă panoramică pe care Băneasa Shopping City o conține și este amplasată la etajul 1. „Cumva acum am încercat să facem un spațiu nu neapărat mai frumos ca înainte, dar poate mai elegant și confortabil. Și în special ne-am gândit și la cei care o modernizează, pentru că asta este, trebuie să fim în pas cu timpul cum ar veni”, a explicat Diana Șucu, citată de

Rapid a ridicat ultima dată trofeul SuperLigii în 2003. Diana Șucu a spus cu ocazia evenimentului de miercuri că, dacă totul va decurge bine, echipa soțului său va celebra un nou titlu la noua bază din Ștefănești. „E o mare plăcere, cred că a venit aproape toată echipa. Ca și cum am lansa un magazin. Încerc să mă acomodez, sper să fac față, să primesc pe toată lumea. Nu vreau să vorbesc despre petrecerile Rapidului, tocmai a terminat soțul meu baza de la Ștefănești, așa că o să sărbătorim acolo când o să fie cazul”, a declarat Diana Șucu la inaugurarea Design District Cafe (D&D Panoramic Terrace Mobexpert), conform

ADVERTISEMENT

Meniul cu care cafeneaua familiei Șucu își răsfață clienții

Familia Șucu știe cum să își răsfețe clienții care vor călca pragul cafenelei lor. Astfel, în meniu se regăsesc mai multe tipuri de băuturi, de la cafea, a cărei preț minim este de 15 lei, ceaiuri, fresh-uri, limonade, soft drinks și long drinks, până la ciocolată caldă și bere. Nu lipsește nici , lansată în toamna anului 2022. Varianta de 500 de ml costă la cafenea 20 de lei.

ADVERTISEMENT

Pentru cei care preferă gusturile dulci, în oferta localului se regăsesc și prăjituri. Cei care vor să experimenteze și altceva în afara celor enumerate, pot apela la narghileaua cu pietre aromate, pentru care trebuie să scoată din buzunar suma de 70 de lei.

ADVERTISEMENT

Investiția de 6.000.000 de euro a lui Dan Șucu la Rapid. Ce dotări are baza de la Ștefănești

Noul centru de pregătire al Rapidului este construit pe un domeniu de 3,5 hectare. Dan Șucu nu s-a uitat la bani și pentru acest proiect, care le va oferi jucătorilor condiții la cele mai înalte standarde. Anul acesta, înaintea Paștelui Ortodox, .

Facilitățile pe care baza de la Ștefănești le va oferi: