Tocmai s-a întors de la clubul care joacă în Champions League cu PSG și Inter. De ce l-a ales Becali șef la FCSB

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Lukas Szukala (42 de ani) a renunțat să mai joace în 2019, după un contract cu Ankaragucu, în Turcia. Avea 35 de ani în momentul în care s-a retras. Szukala s-a stabilit în România alături de soția pe care a întâlnit-o la București și a pus cărămidă peste cărămidă în business și în sport. FANATIK a avut acces la informații venite din cercul intim al lui Szukala și ți le prezintă în exclusivitate.

Școlit de UEFA, Szukala a fost coleg de „clasă” cu fotbaliști importanți din toată lumea

, împreună cu antrenorul principal Laurențiu Reghecampf, care va prelua și atribuțiile de manager, . Dacă Rusescu a fost o prezență vizibilă pentru suporteri și jurnaliști, în calitate de analist al Gazetei Sporturilor, Szukala a preferat să rămână în umbră. Dar nu a stat o clipă departe de fotbal. FANATIK îți spune tot ce trebuie să știi despre mișcările făcute departe de zgomotul de la FCSB pentru a-l readuce pe Lukasz în prim-plan .

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Szukala este absolvent al programului UEFA Executive Master for International Players. Pe parcursul a 24 de luni, polonezul, împreună cu Florin Gardoș și Costel Pantilimon, a parcurs mai multe module de management sportiv, la finalul cărora a primit o diplomă recunoscută oficial, în baza parteneriatului dintre UEFA și Universitatea din Lausanne. Szukala a absolvit în 2025, împreună cu cei 2 români. Au fost 30 de participanți de 22 de naționalități la curs.

Printre ei, Gokhan Inler, fostul mijlocaș al lui Napoli, Leicester și al naționalei Elveției, acum director sportiv la Udinese, Giannis Maniatis, fost internațional grec aflat astăzi în conducerea lui Olympiacos, dar și foștii jucători de înalt nivel Stephan Mbia (Camerun), Nemanja Nikolics (Ungaria), Alex Song (Camerun), Valentin Stocker (Elveția), Adam Szalai (Ungaria), Ola Toivonen (Suedia), Enrique de Lucas (Spania), Julien Escude (Franța) sau Andreas Beck (Germania). Szukala participă frecvent la evenimentele UEFA. Cel mai recent, a fost la întâlnirea absolvenților, organizată anual pentru cursanții tuturor claselor UEFA. Anul acesta, meeting-ul a avut loc în Portugalia.

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Prieten cu Lewandowski, Szukala a fost dorit în ultimul an de Federația de la Varșovia și de Rakow. Tocmai s-a întors de la Slovan Bratislava, unde a fost pentru studiu

În ultimul an și jumătate, fostul fundaș de la FCSB a făcut mai multe călătorii de studiu și networking. Din informațiile FANATIK, Szukala a discutat cu federația poloneză pentru un rol de director sportiv al tuturor naționalelor. Și campioana Ekstraklasa din 2023, Rakow, l-a dorit. Negocierile nu s-au finalizat cu un rezultat pozitiv, dar Szukala a continuat să se pregătească pentru un rol executiv viitor. A absolvit un curs de identificare a talentelor în Anglia și a făcut mai multe călătorii de informare. Acum o săptămână a fost în Slovacia, la Slovan Bratislava, echipă calificată pentru a doua oară la rând în faza principală a Champions League. Slovan a jucat cu PSG și urmează să întâlnească și inter în seria de 8 meciuri din acest sezon.

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Szukala este prieten cu legendarul Robert Lewandowski. S-au apropiat la echipa națională a Poloniei, pentru care Szukala are 17 selecții și un gol marcat. În carieră, Szukala a evoluat pentru cluburi din Germania, Franța, Arabia Saudită, Turcia și România. În afară de actuala FCSB, a mai jucat alături de Raul Rusescu și la Osmalinspor, în Turcia.

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Szukala e patron de restaurant și soțul prezentatoarei TV Raluca Hogyes

Lukasz Szukala este căsătorit cu vedeta Digi Sport Raluca Hogyes, cu care are un băiat, și trăiește în București. Pe lângă fotbal, este pasionat și de business. Împreună cu câțiva prieteni, Szukala a investit în restaurantul Mosh, unul dintre localurile la modă din centrul Capitalei.

Rolul de la FCSB va fi primul pentru Szukala într-o calitate oficială de conducere. Va avea oportunitatea să pună în aplicare cunoștințele acumulate în anii în care s-a pregătit pentru funcție. Va lucra împreună cu 2 dintre oamenii de care e cel mai apropiat în fotbal, Raul Rusescu și Laurențiu Reghecampf. Ultimul l-a adus în România, la Gloria Bistrița, în 2010, și i-a relansat cariera într-un moment dificil. Tot Reghecampf l-a adus și la FCSB, în 2013, după ce Szulaka mai trecuse pe la Universitatea Cluj și Petrolul. Apărătorul a stat 2 ani și jumătate la actuala FCSB, apoi a plecat la Al Ittihad, în Arabia Saudită, în schimbul a 500.000 de euro. A evoluat cu roș-albaștrii în Champions League și Europa League.

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