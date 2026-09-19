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Todd Boehly a preluat pe Chelsea, în 2022, alături de Behdad Eghbali, după ce milionarul Roman Abramovich a renunțat, forțat, la domnia de pe Stamford Bridge. Privit cu entuziasm la început, proiectul investitorului american a lăsat un gust amar în nordul Londrei.

Todd Boehly a adus speranțe pe Stamford Bridge

Prima parte a ”erei Boehly” la Chelsea a fost marcată de o implicare aprigă a americanului la club, ocupând chiar funcția de director sportiv interimar al clubului. la vremea respectivă. , Pierre-Emerick Aubameyang sau Wesley Fofana sunt câteva din numele sonore care au sosit cu fast pe Stamford Bridge.

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Odată cu instalarea noilor directori sportivi, Paul Winstanley și Laurence Stewart, Chelsea a schimbat radical strategia de transferuri. Clubul a început să se orienteze către jucătorii tineri și promițători, făcând investiții pe termen lung. Așa au ajuns, cu angajamente pe termen lung, la Londra Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Malo Gusto, Cole Palmer, Romeo Lavia, Andrey Santos, Estevao Willian și Kendry Paez.

Chelsea a schimbat 8 antrenori în 4 ani

În scurt timp, Chelsea a devenit o echipă cu un lot exagerat de larg. Numărul prea mare de fotbaliști ai grupării din Premier League a creat probleme de gestionare. Dar tendința a fost transmisă și pe banca tehnică, unde Chelsea a făcut o obișnuință în ultimii ani să schimbe antrenori pe bandă rulantă.

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Primul ”executat” de noua conducere a fost Thomas Tuchel. Germanul a rezistat doar 7 etape la Chelsea, iar neînțelegerile cu noua conducere legată de strategia de transferuri, a consemnat sfârșitul perioadei sale pe Stamford Bridge. Frâiele echipei au fost preluate de Graham Potter, dar lipsa de rezultate a făcut să semneze rezilierea contractului după numai 7 luni. De atunci, Chelsea a fost condusă de alți 6 tehnicieni: Frank Lampard (interimar), Mauricio Pochettino, Enzo Maresca , Liam Rosenior, Calum McFarlane, Xabi Alonso.

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Boehly, în război cu toată lumea

În interiorul clubului, relațiile lui Todd Boehly cu Behdad Eghbali, co-acționarul lui Chelsea, s-au deteriorat constant. Viziunea lui Boehly legată de transferuri și managementul clubului au adâncit prăpastia dintre cei doi acționari ai clubului. Ulterior, ambele părți au vrut să pună monopol pe club, încercând să cumpere acțiunile celuilalt.

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Todd Boehly nu a avut o relație liniștită nici cu fanii. Majorarea prețurilor pentru biletele de meci, ritmul amenajării stadionului și vânzarea jucătorilor proveniți din academia clubului, precum Mason Mount, Conor Gallagher și Lewis Hall, i-a iritat pe suporteri. În repetate rânduri, au militat pentru plecarea lui Todd Boehly de la echipă.

Finalul poveștii lui Todd Boehly este unul cât se poate de crunt. Clearlake a cumpărat acțiunile sale și ale lui Mark Walter. Americanul își ia adio de la clubul căruia îi promisese mult acum 4 ani, dar rezultatul a fost prea mic.