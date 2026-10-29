Sport

Tolea Ciumac, absent de la conferința galei HEROES! Judecătorii îi decid soarta chiar în ziua luptei cu Danu Spartanu. Exclusiv

Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
29.10.2026 | 19:38
Tolea Ciumac absent de la conferinta galei HEROES Judecatorii ii decid soarta chiar in ziua luptei cu Danu Spartanu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Tolea Ciumac, absent de la conferința galei HEROES! Judecătorii îi decid soarta chiar în ziua luptei cu Danu Spartanu. FOTO: Fanatik
Situație fără precedent înaintea galei HEROES 16, programată vineri, 30 octombrie, la Buzău! Tolea Ciumac nu s-a prezentat la conferința de presă premergătoare confruntării cu Danu Spartanu
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Meciul dintre Tolea Ciumac (52 de ani) și Danu Spartanu (n.r. – Dan Ciudin), de la gala HEROES 16, este în aer. „Ursul Siberian” nu s-a prezentat la conferința de presă premergătoare evenimentului de la Buzău. FANATIK a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, cu fostul luptător K1.

Tolea Ciumac, absent de la conferința galei HEROES! Meciul cu Danu Spartanu, sub semnul întrebării

Vineri, 30 octombrie, la Buzău, în Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, este programată gala HEROES 16. Acolo ar urma să aibă loc mult așteptata confruntare dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu. Meciul este însă incert.

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Tolea Ciumac a fost absent de la conferința de presă premergătoare evenimentului, iar explicația este situața sa juridică. În prezent, „Ursul Siberian”  se află în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de instanță în urma incidentului violent în care a fost implicat chiar alături de viitorul său adversar.

Ciumac și Spartanu ar trebui să se întâlnească vineri seară în cușca HEROES, doar că Tolea are nevoie de permisiunea autorităților judiciare pentru a-și putea părăsi locuința și a participa la eveniment.

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Tolea Ciumac are termen la Tribunalul București în ziua galei HEROES 16

Din informațiile FANATIK, pe rolul Tribunalului București se află dosarul cu numărul 36051/301/2026/a1.2, în care inculpat este Ciumac Anatolie, cunoscut publicului drept Tolea Ciumac. Termenul este stabilit pentru vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 8:30. Obiectul demersului îl reprezintă contestarea unei chestiuni referitoare la permisiunea de a părăsi domiciliul. În aceeași zi, de la ora 19:00, este programată gala HEROES 16, în cadrul căreia Tolea ar trebui să se bată, la Buzău, cu Danu Spartanu.

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Așadar, cu numai câteva ore înainte de show, Tolea Ciumac așteaptă o soluție din partea magistraților care ar putea fi determinantă pentru participarea sa în gala de la Buzău.

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Deocamdată, existența termenului de judecată nu înseamnă că sportivul a primit automat dreptul de a părăsi domiciliul. Totul depinde de hotărârea instanței și de condițiile în care aceasta va fi pronunțată.

Bătaia cu Danu Spartanu l-a adus pe Tolea Ciumac în fața judecătorilor

Problemele juridice ale lui Tolea Ciumac au pornit chiar de la o altercație cu adversarul pe care trebuie să îl întâlnească în gala HEROES 16.

Pe 12 septembrie 2026, cei doi au fost implicați într-o bătaie în Centrul Vechi al Capitalei. Incidentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar Ciumac a fost ulterior arestat preventiv. Toate culisele bătăii au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

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Deși Danu Spartanu nu a depus plângere penală, dosarul a continuat în privința infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. Pe 12 octombrie, Tribunalul București a dispus înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru perioada 12 octombrie – 10 noiembrie 2026. Astfel, data luptei de la Buzău cade chiar în intervalul în care Tolea Ciumac are obligația de a nu-și părăsi locuința fără permisiunea organului judiciar.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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