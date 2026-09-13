Sport

Tolea Ciumac, dialog uluitor cu Marian Ceaușescu în drum spre mașina de poliție: „Mai bine așa decât prost ca tine!”

Arestat preventiv pentru 30 de zile după bătaia din Centrul Vechi, Tolea Ciumac a purtat un dialog incredibil cu activistul Marian Ceaușescu.
Bogdan Mariș
13.09.2026 | 22:45
Tolea Ciumac dialog uluitor cu Marian Ceausescu in drum spre masina de politie Mai bine asa decat prost ca tine
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Tolea Ciumac, dialog uluitor cu Marian Ceaușescu. FOTO: captură Facebook Marian Ceausescu
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Tolea Ciumac (52 de ani) a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după incidentul în care a fost implicat sâmbătă în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Fostul luptător profesionist de K1 l-a bătut pe Danu Spartanu, cel care ar urma să îi fie advesar în gala Heroes MMA din octombrie. În drum spre mașina de poliție, Tolea Ciumac a purtat un dialog incredibil cu cunoscutul activist și protestatar Marian Ceaușescu.

Tolea Ciumac, dialog uluitor cu Marian Ceaușescu în drum spre mașina de poliție

Sâmbătă, 12 septembrie, Tolea Ciumac a intrat într-o altercație fizică în fața unui local din București cu Danu Spartanu, care ar urma să îi fie adversar în cadrul evenimentului Heroes MMA de pe 30 octombrie. Tolea Ciumac l-a pus la pământ pe acesta și i-a aplicat mai mulți pumni, iar imaginile au ajuns rapid în spațiul public.

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Duminică, fostul luptător de K1 a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar activistul Marian Ceaușescu a fost prezent la fața locului în momentul în care Tolea Ciumac era în drum spre mașina de poliție. „Vă pare rău pentru ce-ați făcut?”, a întrebat acesta, iar răspunsul luptătorului nu s-a lăsat așteptat: „Dar ție îți pare rău că trăiești?”.

„Ai observat unde duce șmecheria stradală?”, a fost următoarea întrebare a activistului, iar Tolea Ciumac a răspuns într-un mod dur: „Mai bine așa decât prost ca tine, să știi”. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate de la ce a pornit incidentul dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu.

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Marian Ceaușescu, verdict dur despre Tolea Ciumac

Ultima replică i-a aparținut lui Marian Ceaușescu, într-un moment în care Tolea Ciumac se afla deja în mașina de poliție: „Pușcăriaș vrei să fii, măi Tolea? Ești obișnuit, ce mi-e libertatea, ce mi-e pușcăria? Pentru tine este la fel, nu-i așa? Hai, că ai mai fost. Ești un mare pușcăriaș, Tolea! Păcat, ai mușchi dar nu ai creier, asta este, greșeala ta”. Imaginile cu dialogul dintre cei doi pot fi urmărite AICI.

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