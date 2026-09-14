Tolea Ciumac, lăsat fără permis înaintea scandalului din Centrul Vechi. Luptătorul a contestat amenda: ce alcoolemie avea și unde a fost prins

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Tolea Ciumac a rămas fără permis de conducere nu cu mult timp înainte să revină în centrul atenției, odată cu scandalul care a avut loc weekend-ul trecut, în buricul Capitalei. FANATIK vine cu informații în exclusivitate despre problemele cu legea pe care le are luptătorul de K1.

Tolea Ciumac a rămas fără permis înainte de scandalul din Centrul Vechi

FANATIK a aflat că luptătorul a rămas fără permis de conducere după ce, în dimineața de 17 august, a fost oprit de o echipă de polițiști pe Splaiul Independenței. Sportivul a fost tras pe dreapta de cei de la Rutieră, la 04:40, iar în urma controlului de rutină, alcooltestul a indicat o valoare de 0,07 mg/l de alcool pur în aerul expirat. Pentru această abatere, chiar dacă nu vorbim despre o alcoolemie mare, Tolea a rămas fără dreptul de a conduce pentru 90 de zile, căci legea așa prevede. Povestea nu s-a încheiat odată cu contravenția pe care Ciumac a primit-o. Basarabeanul a contestat amenda, iar acțiunea împotriva Brigăzii Rutiere a fost înregistrată pe 26 august. Cu alte cuvinte, cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca imaginile cu altercația din Centrul Vechi să explodeze în spațiul public, luptătorul se afla deja în conflict juridic cu autoritățile pentru o sancțiune rutieră.

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Șicana cu Danu Spartanu l-a băgat în arest pe luptătorul basarabean

Valoarea de 0,07 miligrame alcool pur se află în zona contravențională, nu în cea a infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, motiv pentru care cazul a dus la aplicarea unei amenzi și la suspendarea carnetului pentru trei luni, nu la deschiderea unui dosar penal pentru această faptă. La trei săptămâni după ce a devenit pieton, numele luptătorului avea să împânzească mai toate micile ecrane, bătaia cu Spartanu mediatizându-se în ultimele ore.

Incidentul prin care Tolea Ciumac a revenit în atenția publică a avut loc pe 12 septembrie, în fața unui local de pe Lipscani, în Centrul Vechi al Capitalei. Ceea ce trebuia să fie o confruntare de promovare înaintea unui meci MMA s-a transformat într-o altercație reală, filmată de petrecăreții care se aflau atunci în zona frecventată de turiști. Ciumac și Daniel Ciudin, zis Danu Spartanu, urmau să se întâlnească pe 30 octombrie, la gala HEROES 16, programată la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzău. Înainte de Buzău, Ciumac mai are un eveniment, o întâlnire în ring cu Cătălin Băcăoanu, la Brașov, în cadrul unei gale RXF. Meciul de la Lux Divina din Brașov, care ar trebui să fie disputat pe 30 septembrie, este pus acum sub semnul întrebării din cauza situației juridice a .

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Poliția a luat în serios ”caterinca”

Revenind la bătaia de pe Lipscani, ca să își promoveze meciul, cei doi au pus la cale un moment prin care să atragă atenția, doar că împingerile și ”caterinca” de la beție s-au transformat în ceva cât se poate de serios, scenariul de marketing ieșind din zona controlată. Imaginile cu cei doi s-au răspândit în mediul virtual, iar polițiștii s-au sesizat din oficiu. Primele verificări ale oamenilor legii au indicat o agresiune reciprocă între cei doi bărbați. Danu Spartanu a refuzat să facă plângere împotriva lui Tolea, dar și să fie examinat medico-legală la INML, spunându-le polițiștilor că a fost doar o joacă. Cu toate acestea, autoritățile au considerat că evenimentul din centrul Bucureștiului a fost suficient de grav încât luptătorul de K1 să fie arestat pentru 30 de zile.

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Ciumac, acuzat în trecut într-un dosar de contrabandă cu țigări

Tolea nu ajunge pentru prima oară în fața instanței. În trecut, fostul soț al ex-vedetei OTV Magda Ciumac a făcut pușcărie pentru tentativă de omor, acesta alegându-se, apoi, cu o altă condamnare pentru contrabandă cu țigări, pedeapsă pe care nu a mai executat-o, în cele din urmă, după ce fugise în Italia. , în urmă cu aproape un deceniu, într-un amplu dosar de contrabandă instrumentat de DIICOT. Ancheta viza o rețea care, potrivit procurorilor, introducea ilegal țigarete în România și se ocupa ulterior de preluarea, transportul, depozitarea și distribuirea acestora pe piața neagră.

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Activitatea infracțională cercetată se desfășura cel puțin din 2016 și implica grupări care acționau în mai multe județe, printre care Bacău, Ilfov, Covasna, Vrancea, Călărași, Teleorman și Dâmbovița, precum și în București. În octombrie 2017, DIICOT a efectuat 56 de percheziții, iar anchetatorii au ridicat aproximativ 586.760 de pachete de țigări, 280 de kilograme de țigarete vrac, 247.050 de lei, 47.550 de euro și 100 de lire sterline. Structura era descrisă drept o veritabilă rețea de distribuție, organizată pe mai multe niveluri, în funcție de rolul fiecărui membru.