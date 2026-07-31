Tolea Ciumac și Romeo Alessandro, față în față. De la ce a plecat cearta dintre cei doi: „Să vezi ce îți scot gunoiul din ochi”

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Gala RXF Next Fighter ajunge la ediția cu numărul 33. În co-main event se vor lupta Tolea Ciumac (52 de ani) și Romeo Alessandro (37 de ani). Cei doi au fost invitați într-o emisiune online și au dezvăluit cum a apărut acest meci. Confruntarea și întreaga gală RXF Next Fighter vor putea fi urmărite pe 14 august, în exclusivitate pe VOYO.

Cum au ajuns să se bată Tolea Ciumac și Romeo Alessandro

este unul dintre cele mai așteptate meciuri de la gala RXF Next Fighter 33. Show-ul va avea loc vineri, 14 august, de la ora 20:00, și Cu aproximativ două săptămâni înaintea confruntării, cei doi, care vor lupta pe reguli de box, au stat față în față la emisiunea .

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„Trebuia să ne batem într-o gală. L-am sunat pe Romeo cu o zi înainte și i-am zis: ‘Vezi că eu nu mai vin la gală, nu m-am înțeles la bani cu băiatul ăla. Nu mai vin la cântar, nu mă aștepta’. Romeo s-a apucat a doua zi și începe pe TikTok că ‘lui Tolea îi e frică de brațele mele, îi e frică de mine, d-aia nu vine’.

L-am sunat apoi la telefon și i-am zis ‘Romeo, nu vin din cauza asta, ți-am spus, nu că îmi e frică de tine’. Și am început să îl înjur că eram foarte nervos, când e vorba de nedreptate nu mă oprește nimic. Și l-am înjurat. După care am auzit că a zis pe TikTok că sunt o mizerie, un gunoi. Așa ai zis Romeo? Să vezi ce îți scot eu gunoiul din ochi!”, a declarat Tolea Ciumac.

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Tolea s-a enervat în direct: „Ce glume sunt astea?”

Pentru Romeo Alessandro, adversarul lui Tolea Ciumac, acesta va fi meciul cu numărul 6 în RXF. Totuși, până acum. în meciuri 1 vs 1, el s-a bătut de numai două ori. O dată l-a învins pe Mirel Rotaru, după care a pierdut în fața lui Marian Dinu. „Asta a fost supărarea mea. Nici nu am apucat să îi explic de ce am făcut acel TikTok. Nu a fost în sensul că îi e frică. A fost mai mult un fel de glumă. Am mulțumit celor care m-au ajutat cu antrenamentele și am specificat ca o glumă că nu vrea să vină”, a fost replica lui Romeo Alessandro.

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„Ai zis că mi-e frică de brațele tale… Ce glume sunt astea?”, a întrebat, răspicat, Tolea Ciumac. „Păi ți-a fost ție frică vreodată de cineva? A fost o glumă. Când m-a sunat nici nu am apucat să îi explic că m-a luat direct. Am și eu supărarea mea. Sunt un om care ține în el, ați văzut, dar în cușcă țip. Aștept și eu meciul ăsta ca să mă descarc.

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Am explicat și pe TikTok că pentru mine e o onoare să lupt cu domnul Tolea. E o legendă, îl urmăream de mic. Eu nu am nimic de pierdut. Voi da totul. Asta mă face un adversar periculos pentru el. Și dacă pierd și dacă câștig voi merge cu capul înainte”, a adăugat Romeo.