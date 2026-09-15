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Un scandal monstru a izbucnit sâmbătă, 12 septembrie 2026, în fața unui local situat în Centrul Vechi din București. Cunoscutul Tolea Ciumac (52 de ani) l-a bătut pe Danu Spartanu. Cei doi au programată, pe 30 octombrie, în Sala Sporturilor din Buzău, o bătaie în cușcă. Mitică Dragomir a intervenit în acest caz și a oferit un punct de vedere interesant pe seama disputei dintre cei doi luptători de MMA.

De ce l-ar fi bătut, de fapt, Tolea Ciumac pe Danu Spartanu. Teoria lansată de Mitică Dragomir

Inițial, despre acest conflict violent și extrem de grav dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu s-a avansat chiar zvonul că totul ar putea fi o regie aranjată pentru a promova meciul lor de luna viitoare. În realitate, lucrurile sunt cât se poate de serioase. La o zi după această altercație, Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

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În emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir a comentat în stilul său caracteristic acest conflict. ”Eu nu-l condamn. (n.r. L-a luat Poliția. Îi dă 30 de zile) Ei și? După 30 de zile e liber. (n.r. A făcut-o pentru publicitate?) Păi, bineînțeles. Nu trebuie să mai câștige și el un bănuț?.

(….) Părerea mea este că pentru publicitate a făcut-o (n.r. S-a bătut în Centrul Vechi cu Danu Spartanu). El este un băiat foarte bun, nici nu este un băiat rău. Dacă te legi de el și îl jignești, bineînțeles că îți dă la cap. (n.r. Este un om blând?) Tolea este o bomboană de băiat, dar să nu-l calci pe bombeuri”.

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îi cunoaște foarte bine pe toți acești ”duri” . El afirmă că niciunul nu este violent fără motiv. ”Eu i-am cunoscut pe toți șmecherii ăștia ai orașului. Pe toți. Sunt cei mai buni băieți, dacă nu te legi de ei, dacă nu îi jignești. Sunt băieți pe care îi pui la rană. Dar dacă te legi de ei, îi înjuri neamurile, te așteaptă la cotitură”.

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FANATIK a aflat de la ce a pornit incidentul dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu

În weekendul trecut, Tolea Ciumac a intrat într-o dispută fizică dură în fața unui local din București cu Danu Spartanu. Acesta din urmă ar trebui să îi fie adversar în cadrul evenimentului Heroes MMA de pe 30 octombrie, de la Buzău. Tolea l-a pus la pământ pe acesta și i-a aplicat mai mulți pumni. Imediat, imaginile au ajuns în spațiul public.

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FANATIK a aflat . Informațiile obținute de site-ul nostru spun că ”victima”, Danu Spartanu, l-ar fi căutat pe Tolea Ciumac prin Centrul Vechi. Odată ce l-a găsit, acesta l-a provocat în repetate rânduri. În primă fază totul părea amical. Chiar fostul luptător profesionist de K1 a postat pe rețelele sociale un scurt clip video alături de cel pe care ar trebui să îl înfrunte la sfârșitul lunii viitoare.

Ulterior, situația a escaladat în momentul în care Danu Spartanu a încercat să îl lovească pe Tolea Ciumac. Imediat, bătaia între cei doi a izbucnit în Centrul Vechi. Mai puternic, Tolea Ciumac l-a pus la pământ pe Danu Spartanu și i-a aplicat mai mulți pumni în zona capului, filmarea cu incidentul ajungând pe rețelele sociale. ”Luptătorii” au ajuns la sediul Secției 27 Poliție, unde Tolea Ciumac a fost reținut inițial pentru 24 de ore, pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În final, acesta a primit arest preventiv pentru 30 de zile.