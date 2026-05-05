Tom Brady l-a ras în cap pe Zlatan Ibrahimovic! Pariul secolului dintre doi giganți ai sportului mondial. Video

ADVERTISEMENT

Tom Brady și Zlatan Ibrahimovic au ajuns în centrul atenției în aceste zile, după ce cei doi au apărut împreună într-o reclamă FOX Sports dedicată Cupei Mondiale 2026. Superstarul suedez a fost ras în cap de marele campion din NFL.

Zlatan Ibrahimovic, ras în cap de Tom Brady! Reclama în care au participat cei doi

Clipul, intitulat „Miracle”, îi aduce împreună pe jucătorii echipei naționale a SUA, alături de vedete precum Brady și Zlatan, ambii analiști FOX Sports pentru turneul din această vară, dar și pe fostul selecționer Bruce Arena și legenda hocheiului american Mike Eruzione, pe muzica lui

ADVERTISEMENT

Scenariul este unul fictiv. Reclama imaginează o lume în care SUA câștigă Cupa Mondială, iar Tom Brady câștigă un pariu cu Zlatan Ibrahimovic și îl tunde pe fostul mare atacant suedez, devenit celebru și prin coafura sa. Nordicul a postat pe rețelele sociale un mesaj scurt adresat lui Brady: „A bet is a bet” (un pariu e un pariu).

A bet is a bet — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official)

Americanii cred în miracole înainte de Cupa Mondială

Reclama se încheie cu o revenire la realitate: un bar, doi prieteni care dezbat turneul. „Ce, crezi că SUA o să câștige Cupa Mondială?”, întreabă unul. Mike Eruzione, legenda hocheiului american, apare și pune întrebarea retorică: „Nu credeți în miracole?”. Cupa Mondială 2026 se joacă în Statele Unite, Canada și Mexic și începe pe 11 iunie.

ADVERTISEMENT

I …

I believe …

I believe we …

I believe we can …

I believe we can win! ! Yes, it’s a dream, but it’s a very good dream. Is the miracle on grass next? — Peter Link Jr (@peterlinkjr)

Zlatan și Brady s-au întâlnit față în față în luna februarie, când americanul a vizitat San Siro înaintea meciului din Serie A. Ibra i-a oferit tricoul personalizat al echipei, cu numărul 12, cel cu care Brady a scris istorie în NFL. Brady a aruncat mingi de fotbal american în tribune și a strigat „Forza Milan!” la microfon, înainte de startul meciului.