Tom Cruise a împărţit lumea în două cu discursul de la finala Spania – Argentina: „Mai bine el decât Trump” / „Ce e ciudăţenia asta?”

ADVERTISEMENT

, care se dispută pe Metlife Stadium din New York. Înaintea meciului, , printre care şi un discurs al lui Tom Cruise.

Discursul lui Tom Cruise înainte de finala Spania – Argentina: „Aceste poveşti ne aparţin tuturor”

Celebrul actor american a apărut pe gazon şi a spus următoarele cuvinte: „Acum mai bine de 30 de zile, 48 de națiuni au pornit într-o călătorie. Au traversat oceane, granițe și culturi… iar astăzi ne-au arătat de ce acest joc aparține lumii. Din fiecare colț al globului am fost martorii măreției și am împărtășit momente de bucurie și speranță pe care nu le vom uita niciodată.

ADVERTISEMENT

Fotbalul este un joc care se vorbește fără cuvinte — transformă străinii în prieteni și ne unește pe toți. Ne amintește de ceea ce avem în comun. Astăzi au mai rămas doar două echipe — Spania și Argentina — dar această poveste aparține fiecărei națiuni, fiecărui suporter și fiecărei țări. Să sărbătorim turneul care a adus lumea împreună. Acesta este fotbalul. Aceasta este strălucirea”, a spus Tom Cruise.

⚽️Tom Cruise is giving a speech at the Stadium where the final match between & will be held.

📍Bread and circuses, Juvenal. — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala)

Discursul lui Tom Cruise a împărţit internetul în două

La final au fost câteva aplauze din tribune, în timp ce actorul părăsea terenul. Pe internet, apariţia lui Tom Cruise a împărţit lumea în două. Unii au fost impresionaţi de cuvintele actorului, în timp ce alţii spuneau că un asemenea moment nu are ce căuta la finala Cupei Mondiale:

ADVERTISEMENT

„Este foarte emoţionant”, „Un discurs epic din partea lui Tom Cruise”, „Mai bine un discurs al lui Tom Cruise decât un discurs al lui Trump”, sunt reacţiile pro. Au fost şi reacţii contra sau ironice: „Întreaga lume se unește, în sfârșit, pentru o dată: ca să întrebe de ce naiba a ținut Tom Cruise un discurs înainte de finala Cupei Mondiale”, „Ce e ciudăţenia asta?” sau „Am pornit televizorul, am dat peste Tom Cruise ținând un discurs de parcă ar fi fost în *Misiune: Imposibilă*, l-am închis și am petrecut cele 20 de minute de dinaintea începerii meciului măturând nisipul de afară”.