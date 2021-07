Tom Daley, singurul campion olimpic gay de la Tokyo 2020. Ce a făcut cu medalia de aur. Video

Dintre toţi campionii olimpici de la , despre unul singur se ştie cu siguranţă că este homosexual. Este vorba despre britanicul Tom Daley.

ADVERTISEMENT

El a cucerit medalia de aur în proba sincron de sărituri în apă de pe platforma de 10 metri. A făcut pereche cu Matty Lee. Tom Daley s-a aflat la a patra ediţie de Jocuri Olimpice şi a devenit campion în premieră.

Campion (şi) la tricotaj

După cucerirea mult doritei medalii, britanicul a atras atenţia tuturor prin „tolba“ specială pe care a pregătit-o pentru preţiosul trofeu. Tom Daley este pasionat de tricotat şi are o mulţime de urmăritori pe reţelele de socializare, cu un cont dedicat lucrurilor pe care le face el însuşi cu andrelele sale.

ADVERTISEMENT

Săritorul în apă a tricotat un săculeţ care are steagul Marii Britanii pe o parte şi pe cel al Japoniei pe cealaltă, pentru a-şi aminti mereu de .

View this post on Instagram

„Faptul că am învăţat să tricotez şi să croşetez m-a ajutat foarte mult pe parcursul acestor Jocuri Olimpice. Şi ieri am câştigat medalia de aur. Am făcut şi un săculeţ pentru medalie“, a scris campionul pe Instagram, însoţind mesajul cu un clip video în care îşi arată „capodopera“.

ADVERTISEMENT

Tom Daley este căsătorit cu un cineast

Tom Daley se bucură de multă popularitate în Marea Britanie şi nu numai. Pe Instagram are 2,3 milioane de urmăritori pe contul personal şi alţi aproape 200 de mii pe contul de tricotaj „madewithlovebytomdaley“.

Pe lângă faptul că este sportiv de performanţă, Daley este implicat în acte caritabile. E un susţinător al National Society for the Prevention of Cruely to Children (n.r. – societatea naţională pentru prevenţia tratamentelor crude copiilor).

ADVERTISEMENT

De asemenea, a participat la varianta locală a emisiunii tv „Splash!“, fiind antrenor pentru vedetele înscrise în show.

Dar, notorietatea lui a crescut foarte mult după ce a recunoscut public faptul că este homosexual, în anul 2013. Cum în Marea Britanie mariajul între persoane de acelaşi sex este permisă, Tom Daley este căsătorit cu Dustin Lance Black, din 2019.

ADVERTISEMENT

Dustin este la rândul său celebru, după ce a primit Premiul Oscar pentru scenariul filmului „Milk“, în 2008. Dustin este scenarist, regizor şi producător de film, dar şi activist al comunităţii LGBT. Tom şi Dustin au împreună un băiat, adus pe lume de o mamă-surogat.

„Campioni olimpici. Încă nu îmi vine să cred că am reuşit. După 4 ediţii de Jocuri Olimpice şi 20 de ani de sărituri în apă. Şi să fac asta alături de Matty a făcut totul special. Mi-ar fi plăcut ca familia mea să fie aici şi să vadă asta, dar să ştiu că soţul şi fiul meu ne-au văzut câştigând aurul olimpic este la alt nivel

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Un mare mulţumesc vouă, celor care aţi făcut totul posibil! Toţi aţi avut un rol crucial în acestă realizare“, a scris Tom Daley, după ce a luat medalia.