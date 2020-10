Tom Parker de la The Wanted, grav bolnav. Artistul în vârstă de 32 de ani are cancer

Tom Parker și familia lui trec printr-o dramă cumplită! Membrul trupei The Wanted a fost diagnosticat cu o boală gravă, la doar 32 de ani. Anunțul a fost făcut pe contul său de Instagram în urmă cu câteva ore.

Potrivit click.ro, artistul a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală inoperabilă. Cântărețul și-a anunțat fanii și a menționat că se află sub tratament.

Tom Parker are o fetiță de un an și 3 luni, iar soția sa, Kelsey, este din nou însărcinată, în 36 de săptămâni. Tumoarea pe creier este în stadiu terminal, fiind vorba de glioblastom.

Tom Parker din trupa The Wanted are cancer

Artistul și-a anunțat fanii prin intermediul rețelelor de socializare că a fost diagnosticat cu glioblastom în urmă cu șase săptămâni și că acesta este motivul absenței sale din lumina reflectoarelor.

Tânărul artist a mărturisit pe contul său de Instagram că este devastat, dar nu și-a pierdut speranța și vrea să lupte în continuare. De altfel, Parker a declarat într-un interviu pentru OK! Magazine că este de-a dreptul șocat și că nu s-ar fi așteptat niciodată la așa ceva. “Sunt încă într-un șoc complet, este atât de mult de procesat (…) Știam că ceva nu este ok cu mine, dar nu m-am așteptat niciodată să fie asta. Nu te gândești vreodată că ți se va întâmpla asta. “

Soția lui, Kelsey, a mărturisit că ultimele săptămâni au fost extrem de dificile pentru ei: “Au fost șase săptămâni stresante. Am știut că ceva nu era în regulă din iulie, dar nu ne-am fi putut imagina niciodată așa ceva.”

Solistul a declarat că este pregătit să lupte cu boala până o va învinge și va încerca toate tratamentele posibile. Speranța medie de viață pentru o astfel de tumoare cerebrală variază între 3 și 18 luni de când a fost descoperită.

Tom Parker nu a vrut să-și întrebe medicul cât mai are de trăit și este hotărât să facă orice pentru a ieși învingător din aceste momente de coșmar. Vrea să-și vadă copiii crescând, iar acest lucru îi redă optimismul.

Cântărețul a fost internat la spital după ce a suferit două crize vara aceasta. Din păcate, soția nu l-a putut vizita din cauza măsurilor de protecție împotriva COVID-19, iar solistul a trebuit să proceseze singur diagnosticul primit.

Glioblastomul este cea mai frecventă tumoare cerebrală primară de grad ridicat în rândul adulților și se răspândește rapid în restul corpului. Din cauza celulelor care nu sunt de același tip, tumora este foarte rezistentă la tratament și cu greu poate fi tratată.

Tom și-a anunțat fanii că a început deja tratamentul și că de șase săptămâni face chimioterapie și radioterapie.

“Știți că am rămas tăcuți pe rețelele de socializare pentru câteva săptămâni și e timpul să aflați care este motivul. Nu este ușor să spun acest lucru însă, din păcate, am fost diagnosticat cu o tumoră pe creier și deja mă aflu sub tratament.

Am decis, după ce am analizat lucrurile, că decât să ne ascundem și să păstrăm secretul, vom da un interviu în care vă vom expune toate detaliile și să le spunem tuturor în felul nostru. Suntem cu toții devastați, însă vom lupta până la capăt.

Nu vrem să fiți triști, vrem doar dragoste și optimism și împreună vom căuta toate opțiunile de tratament disponibile. Va fi o luptă grea, dar cu dragostea și sprijinul vostru vom învinge asta.”, a scris solistul pe contul oficial de Instagram.