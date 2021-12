De ce a vrut Toma Cuzin, alias Firicel din Las Fierbinți, să devină preot: “Orice vis poate să fie și un coșmar”

Toma Cuzin nu mai are nevoie de vreo prezentare. Actorul din ”Las Fierbinți” are o carieră de succes, , dar și un trecut foarte stufos.

Ce mulți nu știu este faptul că Firicel, așa cum i se spune în serialul de la Pro TV, a încercat multe meserii până să își dea seama că actoria i se potrivește mănușă.

Însă, o altă parte interesantă a vieții sale este faptul că încă de la 11 ani, Toma Cuzin a plecat de acasă, s-a mutat singur, punând pe hârtie fiecare vis pe care-l avea.

”Eram ștrengar, visam să mă duc în Legiunea străină”

”Nu eram un copil problemă, eram ștrengar. Eu nu învățam tot anul la școală, doar când trebuia. Așa am făcut și cu actoria, am învățat-o când a trebuit. Norocul meu este că nu am avut niciun scop și niciun țel în viață”, a spus Toma Cuzin în podcastul lui Bobonete.

”Nu m-a supărat nimic, am plecat ca să nu îi mai trezesc (n.r. pe părinți) când mă întorceam târziu acasă, ca să nu îi mai deranjez m-am mutat singur într-o garsonieră. Făceam sport, îmi găteam, îmi spălam, visul meu era să mă duc în Legiunea străină. Dar când am terminat liceul a trebuit să mă angajez și singurul loc unde puteam era la mină. Mă duceam de bună voie, știam că trebuie să câștig bani, nu vedeam nimic dramatic, era bine că munceam, eram obișnuit cu munca. Și dacă nu intri în mină cu sentimentul ăsta (n.r. că poate fi ultima intrare), există posibilitatea să fie ultima dată. Eu când am conștientizat asta am zis la revedere”, i-a mai spus vedeta de la Pro TV lui Bobonete.

“Orice vis poate să fie și un coșmar”

După această experiență, Firicel a decis, din dragoste, să renunțe la meseria riscantă pe care o avea și să se facă artist. De dragul iubitei, Toma Cuzin a studiat trei ani dansurile tradiționale, după care să a ales să-și îndeplinească un mare vis al copilăriei sale. Mai exact, la cerere, vedeta s-a înrolat în armată.

”După, în interes de serviciu, prin transfer, am ajuns la ”Doina Gorjului”. Trebuia să dansez bine că să pună fetele ochii pe mine. Mi-a cerut și iubita mea de atunci să mă fac dansator. Am făcut vreo trei ani. Patru ore pe zi repetam non-stop.

După care am plecat în armată, la cerere. Era visul meu din copilărie, dar orice vis poate să fie și un coșmar. Am fost un soldat exemplu timp de șase luni, după m-au mutat disciplinar, m-am întâlnit cu iubita. M-a convins că nu vreau să mai am legătură cu armata”, a adăugat Toma Cuzin.

Toma Cuzin a vrut să devină preot: ”Îmi plăcea!”

Ei bine, experiențele profesionale pentru Toma nu au ajuns la final. Pentru că timp de un an, atât cât a urmat armata, a tot avut răgaz să reflecteze asupra vieții sale, vedeta, la îndemnul bunicii sale, a decis ce profesie i se potrivește.

Surprinzător sau nu, Firicel și-a dorit să ia calea bisericii. Cu o mare dorință de a ajunge un preot de nota zece, dar și pentru că și-a imaginat că această meserie nu îl va solicita prea mult, Toma Cuzin se visa preot. Doar că, imediat după ce a început să studieze, Firicică a înțeles că nici această meserie, de preot, nu îi era predestinată.

“În final, tot pentru pâine alergăm”

”Neapărat am vrut să mă fac preot. Pentru că atunci credeam…și acum cred. Credința e una, religia e alta. Eu voiam să mă fac popă pentru că, în armată, ai timp mult să gândești. În perioada aia ai timp să gândești, nene. Ideile au venit mult mai târziu. Înainte eu trebuia să văd dacă am vreun gând. Și când te gândești ce faci, în ce direcție mergi, trebuie să le iei la rând pe toate.

Ce aș putea eu să fac și ce ar fi ușor, și de unde pot să câștig eu o pâine și să muncesc cel mai puțin. Pentru că așa e omul. Lasă că nimeni nu vrea să muncească, muncim de nevoie până al urmă, rar ne dăm seama de o chestie care ne place și nu ne dăm seama că muncim. Dar, în final, tot pentru pâine alergăm.

Era dorința lui mamaia: ‘Băiatul noastru trebuie să se facă preot, nu vezi ce voce are, că ne sparge timpanul la toți?’. Eu urlam, nu cântam. Eram mic. Am zis atunci că mă fac popă că e ușor. Îmi doream asta neapărat, eram foarte conștient că trebuie să învăt și am început să citesc. Prima dată Istoria religiilor, că Biblia o citisem și Psalmii toți. Și când am citit Istoria religiilor am aflat că există și mai multe religii, culturi și am renunțat. Îmi plăcea. Întâlnisem un preot care m-a convins că printre popi pot fi și preoți. Mă vedeam frumos, popă, artist. Făceam plan, ziceam că țin predica toată, niciodată prescurtată. Toată, că cadă până la ultimul. Mă bucur că nu mă mai visez popă. Mamă cât îmi doream”, a mai declarat actorul în podcastul lui Mihai Bobonete.

Așadar, după ce a terminat armata, Toma Cuzin a absolvit ”Academia Națională de Educație Fizică și Sport”, doar că nu a practicat niciodată această meserie, însă a fost nevoit, de vremuri și de relația de iubire pe care o avea, să devină student

”Am făcut trei ani de sport (n.r. Facultatea de Sport). Trebuia să fiu student pentru iubită, nu putea o studentă la Arte să aibă un iubit fără facultate”, a mai spus Firicică.

Firicel, despre serialul ”Las fierbinți”

Iar mai târziu, pentru că nimic nu i s-a potrivit, în 2006 a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică – Arta actorului. De atunci, Firicel a înțeles că a fost născut să fie actor, fiind acum un nume cunoscut în teatru și film.

”Am dat la actorie pentru că mă tot scotea Cristina la teatru. I-am zis că mă fac actor, a crezut în mine, mi-a zis că dacă eu vreau, pot”, a mai menționat Toma Cuzin.

În final, privind la viața pe care o duce acum, fiind un celebru actor în serialul ”Las Fierbinți”, Firicică, așa cum este cunoscut, spune că notorietatea i-a adus în cale și lucruri bune, mai ales pentru , dar și unele pe care nu le agreează absolut deloc.

”Odată cu notorietatea serialului a început să mă enerveze lipsa bunului simț, dar îmi place că am avut accesul la multe informații de cultură și educație. Le-am transmis și copiilor mei, cărora le place ce fac”, a concluzionat actorul de la Pro TV.