Tomas Hubschman, jucătorul care a lucrat 10 ani cu Mircea Lucescu la Șahtior, declarații pentru Fanatik: ,,Voi fi prezent să-l conduc pe ultimul drum! M-a ajutat enorm!”

Lumea fotbalului mondial a primit o veste tristă pe parcursul zilei de marți, 7 aprilie. Marele Mircea Lucescu s-a stins din viață la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce acesta suferise un infarct cu doar patru zile în urmă. FANATIK a stat de vorbă după acest trist eveniment cu Tomas Hubschman, mijlocaș ceh care a colaborat cu „Il Luce” preț de 10 ani.

Tomas Hubschman, jucătorul care a lucrat 10 ani cu Mircea Lucescu la Șahtior, declarații pentru Fanatik

Tomas Hubschman a ajuns la Șahtior în vara anului 2004, iar la clubul din Ucraina a petrecut nu mai puțin de 10 ani, perioadă în care Mircea Lucescu i-a fost mentor. Fostul mijlocaș a declarat pentru FANATIK că „Il Luce” a fost un om și un antrenor extraordinar și că a învățat extrem de multe de la el, de la munca grea până la dezvoltarea laturii umane.

„A fost un antrenor mare și de succes, dar eu l-am cunoscut ca pe un om extraordinar. M-a ajutat foarte mult atât în cariera mea de fotbalist, cât și în viața de zi cu zi. Sunt foarte multe amintiri frumoase cu el, iar multe dintre lucrurile învățate de la el mă ajută și astăzi: munca grea, dedicarea pentru fotbal, umanitatea.

Nu pot spune ce performanțe aș fi avut dacă aș fi fost antrenat de un alt antrenor timp de 10 ani, dar pot spune că Mircea a fost un antrenor și un om excelent pentru mine și am avut ani de succes alături de el. Aproape fiecare zi era amuzantă alături de el. Cu excepția momentelor în care pierdeam, atunci nu mai era amuzant”, a declarat Tomas Hubschman pentru FANATIK.

Mai mult, cehul a mărturisit că va fi prezent la București, la slujba de înmormântare de vineri, de la Cimitirul Bellu: „Voi fi prezent să-l conduc pe ultimul drum!”.

Câte trofee a câștigat Mircea Lucescu de-a lungul carierei

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe peste patru decenii, M , ocupând locul al treilea în clasamentul celor mai titrați antrenori din istorie. Tehnicianul român este devansat doar de Alex Ferguson, cu 47 de trofee, și de Pep Guardiola, care a câștigat 37.

Cea mai prolifică etapă a carierei sale s-a consumat în Ucraina, la Șahtar Donețk, unde Lucescu a revoluționat fotbalul local. Sub comanda sa, echipa a obținut opt titluri de campioană, șapte Cupe ale Ucrainei și tot atâtea Supercupe, precum și Cupa UEFA din 2009. Totodată, fostul selecționer a avut o relație apropiată cu patronul clubului, .