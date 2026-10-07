Sport

Tonda Eckert, antrenorul lui Southampton, suspendat după scandalul de spionaj

Tonda Eckert, antrenorul lui Southampton, și-a aflat pedeapsa în scandalul de spionaj izbucnit în Anglia în luna mai. Echipa a fost exclusă din play-off-ul de promovare în Premier League și depunctată
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.10.2026 | 19:14
Tonda Eckert antrenorul lui Southampton suspendat dupa scandalul de spionaj
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Tonda Eckert, antrenorul lui Southampton. Foto: Hepta
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Tonda Eckert (33 de ani), antrenorul lui Southampton, și-a aflat pedeapsa după scandalul de spionaj în care a fost implicat clubul din Championship la finalul sezonului trecut, mai exact în luna mai. Concret, echipa de pe coasta de Sud urma să joace cu Hull City pe „Wembley” finala barajului pentru promovarea în Premier League. 

Ce pedeapsă a primit Tonda Eckert, antrenorul lui Southampton, după scandalul de spionaj din Championship

Doar că exact înaintea acelei partide s-a aflat că „Sfinții” și-au spionat adversarii la antrenamente în zilele premergătoare meciului, chestiune interzisă de regulament. De asemenea, cei de la Southampton au fost acuzați că făcuseră anterior același lucru și înaintea unor dueluri cu Oxford United și Ipswich Town.

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Ulterior, ei au recunoscut aceste fapte, motiv pentru care echipa a fost exclusă din acea finală a barajului de promovare în Premier League. În schimb, s-a decis atunci ca Middlesbrough, echipa „păgubită”, să se dueleze în cele din urmă cu Hull City pe „Wembley”. Cei de la Hull s-au impus în acea partidă cu scorul de 1-0 și astfel și-au adjudecat promovarea în Premier League.

Amendă și excludere din fotbal pentru șase săptămâni, însă cu suspendare

Anterior, în semifinalele acelui play-off, Southampton trecuse de Middlesbrough după 2-1 în returul de pe teren propriu, după prelungiri. Revenind, pe lângă excluderea din finala barajului, clubul din Sudul Angliei a mai primit din partea FA și o penalizare de 4 puncte în actualul sezon de Championship. În acest context, s-a stabilit că și Tonda Eckert a avut o anumită implicare în acea chestiune.

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Astfel, antrenorul german a primit acum o amendă în valoare de 28.000 de lire sterline, dar și o suspendare din fotbal pe o perioadă de șase săptămâni, care însă nu va intra în vigoare cu efect imediat, ci abia în cazul în care Eckert va recidiva până la finalul sezonului 2027-2028, informează The Athletic. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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