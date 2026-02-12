Tone de portocale periculoase în România, cu etichetă de Grecia: „Statul să modifice legislația”. Cum ajung atât de ușor fructele cu pesticide în țară

ADVERTISEMENT

Alertă în magazinele din România! Peste 12 tone de portocale, importate din Egipt, au fost reambalate și etichetate fals ca fiind din Grecia, ascunzând un nivel periculos de pesticide. Poliția face percheziții, iar ancheta ridică semne de întrebare serioase despre siguranța alimentelor pe care le cumpărăm zilnic.

12 tone de portocale cu pesticide importate din Egipt, vândute ca produse din Grecia. Cine răspunde?

Joi, 12 februarie 2026, polițiștii din București au făcut opt percheziții în Capitală, Ilfov și Ialomița, într-un dosar care vizează comercializarea a peste 12 tone de portocale importate din Egipt, dar etichetate fals ca fiind din Grecia. Potrivit anchetatorilor, reprezentanții unei firme ar fi schimbat ambalajele și documentele de proveniență pentru a ascunde faptul că fructele aveau un conținut de pesticide peste limita legală și pentru a le putea vinde printr-un lanț de hypermarketuri.

În același timp, veniturile obținute din vânzarea acestor produse nu ar fi fost înregistrate în contabilitate, conturând suspiciuni de evaziune fiscală. Douăsprezece persoane urmează să fie audiate, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru evaziune fiscală, fals și substituire de alimente.

Cine răspunde când citricele periculoase ajung pe rafturi

În contextul discuțiilor la nivel european privind , tema siguranței alimentare și a diferențelor dintre standardele de producție devine tot mai sensibilă. Chiar dacă, în acest caz, este vorba despre un import din Egipt, situația scoate la iveală vulnerabilitățile lanțului de aprovizionare și riscurile care apar atunci când trasabilitatea produselor este falsificată sau ocolită.

Pentru a înțelege mai bine mecanismul prin care astfel de produse pot ajunge pe rafturile magazinelor, FANATIK a discutat cu Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară – SINDALIMENTA. Acesta susține că responsabilitatea principală ar reveni importatorului, care ar fi trebuit să cunoască exact originea mărfii încă din momentul intrării acesteia în circuitul comercial.

„Lucrurile astea trec destul de ușor”

„În primul rând, cel mai vinovat de lucrul acesta este importatorul, pentru că, după documente, el ar fi trebuit să știe țara de origine. Mai mult ca sigur că portocalele din Egipt au venit în Grecia, în Grecia au fost etichetate ca fiind de Grecia și au plecat spre România.

Problema foarte mare este că venind din Grecia, țara membră a Uniunii Europene, se merge pe principiul trasabilității. Adică marfa este însoțită de documente ca atare, documentele sunt conform reglementărilor europene privind zona de alimente și atunci lucrurile astea trec destul de ușor”, a declarat Dragoș Frumosu de la SINDALIMENTA.

Control mai strict asupra importurilor. Cum ar trebui să protejeze statul consumatorii

Liderul sindical atrage atenția că, dincolo de responsabilitatea importatorului, și , chiar și atunci când produsele sunt însoțite de documente conforme la nivel european.

„Or, într-o astfel de situație, indiferent de țările europene, tu ca stat, pentru populația ta, trebuie să te asiguri și să iei în plus niște măsuri. Să verifici prin sondaj, sau să ai o creativitate să te duci să verifici marfa în depozitele importatorilor. Sau să primești toată documentația înainte ca marfa să fie dusă la vânzare, astfel încât să ai posibilitatea să o verifici.

Și mai mult decât atât, o organizare la Autoritatea Sanitară Determinare, din punctul ăsta de vedere, cu un calendar, un program și oameni care să răspundă în funcție de profilul alimentului respectiv, să verifice lucrurile astea, chiar dacă sunt însoțite de documente care respectă tratabilitate”, a completat sindicalistul, pentru FANATIK.

Siguranța alimentară cere reguli clare și controale riguroase, susține liderul SINDALIMENTA

În continuarea acestor propuneri, Dragoș Frumosu subliniază că este nevoie și de intervenții legislative clare, care să întărească mecanismele de control, mai ales în cazul marilor rețele comerciale și al importurilor în cantități semnificative.

„Este normal și firesc ca statul român să modifice sau să completeze legislația privind autoritatea sanitar-veterinară și modul de control, astfel încât în momentul în care intră într-un magazin, și aici ne referim la marile rețele comerciale în primul rând, în cantități de peste o anumită greutate sau în momentul în care marfa vine în port, noi să fim pregătiți cu laboratoare care să verifice, din punct de vedere sanitar-veterinar, produsele alimentare”, a ținut să puncteze Frumosu.

Alimentele sunt consumate, neregulile sunt descoperite prea târziu

Mai departe, sindicalistul avertizează că efectele unor astfel de breșe în sistemul de control pot fi extrem de grave, pentru că produsele alimentare sunt consumate rapid, iar eventualele nereguli sunt descoperite, de multe ori, prea târziu.

„Pericolul este foarte mare, deoarece un om care își cumpără un produs alimentar astăzi, fie că vorbim de un alt tip de aliment, carne, brânză, produs lactat, mezeluri, fie că își cumpără portocale pentru copii, nu îl iei ca să-l ții o săptămână. Și după o săptămână să te trezești, că întâmplător s-a dovedit că produsele respective au o anumită problemă și ele pot fi aduse la magazin și recuperați banii.

În primul rând că nu ține nimeni, sau foarte puțin sunt cei care țin bonul că s-a adus într-un magazin să cumpere iaurt, portocale și apă minerală. În al doilea rând, ele sunt consumate, și atunci, din punctul nostru de vedere, este un atac la sănătatea populației”, a mai precizat, pentru FANATIK, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară.

Consumatorii plătesc prețul cel mai mare pentru portocalele cu pesticide

În opinia liderului SINDALIMENTA, consecințele unor astfel de situații sunt suportate în primul rând de consumator, care rămâne aproape fără mijloace reale de apărare în fața unor eventuale probleme de sănătate. Dar și statul, indirect, prin cheltuielile pentru îngrijirea celor care ajung să fie afectați de produsele pline cu pesticide.

„Omul este cel care suferă cel mai mult din toate punctele de vedere, iar legislația, fiind slabă, neavând o acoperire, să spun, suficientă vis-a-vis de aceste situații, singura soluție pentru o persoană care ajunge sau trece printr-un caz de genul ăsta, este să acționeze în instanță. Dar oamenii care acționeze în instanță, ne mai discutând că procesele durează extraordinar de mult, trebuie să facă și dovada foarte exactă a locului și a lotului din care au cumpărat aceste portocale.

Pierde și statul, pierde și omul. Pierde statul pentru că el este obligat, într-un caz de intoxicație, să acorde îngrijire bolnavului respectiv și cheltuiește din punct de vedere al sănătății, fie pe spitalizare, fie pe câteva zile de tratament într-un spital. Și pe de altă parte, omul cheltuiește bani pe medicamente sau poate chiar ajunge într-o clinică privată unde trebuie să plătească totul”, a mai spus, în final, Dragoș Frumosu.