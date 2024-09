Toni Greblă nu contestă decizia Curții de Conturi. Va restitui banii primiți în plus până la sfârșitul anului

Toni Greblă a mai afirmat că, cunoscând modul în care se fac controlele, dacă nu ar fi sesizat el însuși neconcordanțele, Curtea de Conturi nu le-ar fi descoperit.

Toni Greblă nu contestă decizia Curții de Conturi

Șeful AEP a precizat că, până la finalul anului, a stabilit că i-a încasat în mod necuvenit, urmare a faptului că indemnizația sa de președinte al Autorității a fost stabilită eronat.

ADVERTISEMENT

”În ziua în care am venit (la AEP n.r.) am semnat, alături de alte cinci-șase ordine, fără să verific cuvânt cu cuvânt ce este acolo, pentru că am niște structuri în subordinea mea, și am stabilit… s-a stabilit prin acest ordin indemnizația președintelui Autorității Electorale Permanente”, a declarat Toni Greblă, joi, relatează .

a prezentat o decizie din 31 martie 2023, subliniind faptul că documentul are șapte semnături, toate puse pe document înainte de semnătura sa.

ADVERTISEMENT

”Toți cei șapte care au semnat, inclusiv secretarul general de atunci al Autorității, care fusese înainte președintele Autorității și ar fi trebuit să știe foarte bine acest lucru au considerat că… (…)

Pentru că după ce a plecat secretarul general mi-a făcut o solicitare cu privire la faptul că indemnizația ar fi fost stabilită cu interpretarea eronată a legii.

ADVERTISEMENT

Și, pentru că a doua zi venea în verificările obișnuite Curtea de Conturi, am primit la mine în birou, cum se face tradițional, cele patru reprezentante ale Curții de Conturi, am dispus măsurile necesare să aibă un birou, să le fie puse la dispoziție toate documentele și le-am spus: cred că avem o singură problemă: modul cum a fost stabilită indemnizația pentru președintele Autorității Electorale Permanente.

A doua, a treia, a patra zi au venit cu o interpretare (…)”, a mai explicat Toni Greblă.

”Nu ar fi descoperit dacă nu le-aș fi spus eu”

Greblă are dubii cu privire la faptul că auditorii ar fi descoperit eroarea privind stabilirea indemnizației sale, dacă nu le-ar fi semnalat-o el.

ADVERTISEMENT

”Deci era vorba de sesizare, eu le-am sesizat. Acum, eu vreau să vă mai spun un lucru: cum știu cum se fac controalele, în general, ale Curții de Conturi și ale altor instituții, nu sunt convins că dacă nu le-aș fi spus eu ar fi descoperit acest lucru pentru că eu nu cred că începeau să vadă cum e stabilită indemnizația președintelui AEP, sunt alte lucruri care trebuie verificate de Curtea de Conturi.

Dar repet: eu am făcut-o, din proprie inițiativă, ele sunt în continuare la Curtea de Conturi. Am văzut răspunsul Curții de Conturi care face vorbire că nu există o solicitare scrisă, ceea ce e adevărat că nu există solicitare, însă eu le-am sesizat, în aceeași zi am luat un angajament de plată și am început să restitui. Până la sfârșitul anului, mai sunt două-trei luni, o să restitui întreaga sumă”, a mai spus șeful AEP.

Toni Greblă a mai afirmat că nu va contesta raportul Curții de Conturi, deși nu este de acord cu el, considerând că indemnizația sa ar trebui raportată la salariul minim pentru studii superioare, nu la salariul minim pe economie.

”Nu intenționez să contest raportul Curţii de Conturi pentru că niciodată nu m-am judecat cu instituţii ale statului din care fac parte.

Când sunt simplu cetăţean pot să mă judec cu instituţiile statului, de pe această poziţie nu consider că este indicat să ne judecăm cu statul în slujba căruia lucrăm.

Drept urmare, menţin părerea mea că raportarea se face la salariul minim cu studii superioare, dar am acceptat acest lucru tocmai pentru a înlătura această situaţie”, a adăugat Greblă.