Toni Grecu, de la Divertis, după lupta cu COVID-19: “Încep să mă recuperez, pot să urc scările singur”

Toni Grecu, membru fondator al grupului umoristic Divertis, a povestit, în direct, la „Vorbește lumea”, despre ce i s-a întâmplat exact în toată această perioadă în care s-a luptat cu temutul coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Timp de trei săptămâni cât a fost internat în spital, despre actor s-au scris multe lucruri: ba că este în comă, ba că este intubat, ba că a început să se recupereze, ușor, ușor. „N-am fost intubat, n-am fost la terapie intensivă, am avut o formă gravă, dar nu chiar atât de gravă. La un moment dat, ca să pot să respir, am avut nevoie de 10 l de oxigen. Din fericire, am depășit repede momentul, apoi lucrurile au evoluat spre bine și am fost externat!”, a povestit actorul în emisiune.

Toni Grecu, despre lupta cu COVID-19: „Am zis că așa este boala și că o pot trata acasă!”

Asemenea multor persoane care au fost infectate cu noul coronavirus, umoristul a crezut că poate ține frâiele bolii acasă, asistat de medicul de familie. Din păcate, însă, lucrurile au evoluat rapid în rău, iar el a fost internat de urgență după 3 zile de la declanșarea primelor simptome.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Boala a evoluat din start foarte violent. În primele 3 zile am avut frisoane, transpirații masive și temperatură. Am zis că așa e boala și că o tratez acasă. Am urmat indicațiile medicului, doar că în ziua 4 de boală, am făcut temperatură 39 și am decis să merg de urgență la spital. În 3 zile, boala m-a destabilizat complet. Nu puteam să stau mai mult de 1 minut în picioare și nu puteam să merg la toaletă fără oxigen!”, a mai povestit Toni Grecu.

Toni Grecu, de la Divertis, după lupta cu COVID-19: “Pot să urc scările singur”

ADVERTISEMENT

În primele zile, așa cum singur declară, în cazul actorului boala a evoluat spre foarte rău, ba chiar a experimentat așa numita furtuna de citokine, una dintre complicațiile cele mai periculoase în cazul infectării cu noul coronavirus. „Am făcut furtună de citokine, am fost victima propriului sistem imunitar. Inflamarea plămânilor a fost determinată chiar de către sistemul meu imunitar. M-am trezit într-o situație incredibilă … Lupta cea mai mare a fost ca medicii să-mi pună în echilibru sistemul imuntat și pentru asta au folosit steroizi.”, a mai povestit membrul fondator al grupului Divertis.

„Trebuie să se înțeleagă un lucru. Fiecare zi de stat acasă, cu frison și cu temperatură, înseamnă pierdea unei părți dintr-un plămân. Forma severă poate fi stăpânită doar dacă omul ajunge la spital din timp.”, explică actorul care, înainte să fie pus în situația de a se lupta cot la cot cu temutul virus, spunea despre el că este un om sănătos. Toni Grecu făcea sport, încerca să-și mențină forma fizică, era atent la ce mânca.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Grecu: „Acum nu mai depind de oxigen, urc scările, sunt ok, fac kinetoterapie pentru plămâni!”

După trei săptămâni de luptă continuă, Toni Grecu se bucură acum de primele zile acasă. Recuperarea continuă și este de lungă durată, sechele post covid încă există, însă faptul că a redevenit omul independent de altă dată, îi dă și mai multă forță actorului.

„După o săptămână de stat acasă, pot să spun că sunt ok, încerc să recuperez ce mi-a luat covidul. Acum nu mai depind de oxigen, pot să urc scările singur, sunt ok, fac kinetoterapie pentru plămâni, nici n-am știut că există. Practic, acum mă învață specialiștii să respir, mă învață cum trebuie să-mi expandez toracele, mă învață să-mi reobișnuiesc plămânul să ajungă la capacitatea pe care o avea înainte.”, conchide Toni Grecu.

ADVERTISEMENT