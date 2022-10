Toni Grecu, mândru de apariția lui Jojo în Clanul. Care e prima lecție de viață oferită actriței de la Pro TV, acum 20 de ani

Cătălina Grama, cunoscută publicului sub numele de Jojo, este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară. De la roluri de comedie în Divertis sau Serviciul Român de Comedie (SRC) și până la soție de șef interlop, în Clanul, a demonstrat că le poate face pe toate. Toni Grecu, care i-a fost mentor încă de când avea 20 de ani, a dezvăluit că este întotdeauna foarte mândru de ea.

Toni Grecu, mândru de Cătălina Grama! Replica actriței din Clanul: ”Te iubesc!”

Invitată la Măruță în emisiune, Jojo a avut parte de o mulțime din surprize. A retrăit momente din copilărie, a dat o fugă în amintire, pentru a-și regăsi bunicii, prin intermediul unor fotografii vechi, și a reușit ca, după 12 ani, să se revadă cu unul din verișorii pe care-i consideră frați.

ADVERTISEMENT

De departe, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale apariției sale, a fost cel în care Toni Grecu a intrat în platou. Cei doi se cunosc de 20 de ani, de atunci lucrează împreună în proiecte precum, Divertis, Serviciul Român de Comedie și Strada Speranței.

Pe lângă relația profesională, Toni Grecu și Jojo împărtășesc și o frumoasă prietenie, care i-a legat în tot acest timp. Mai mult, actrița nu i-a putut găsit niciun defect celui care i-a fost, la început, șef.

ADVERTISEMENT

„Te iubesc. Bine, nici nu mai trebuie să-ți spun. Toni nu are defecte, tu nu-l cunoști suficient de bine. Niciodată, nimic ( n.red., nu a deranjat-o la Toni Grecu), în atâția ani de zile.

E patriarhul meu. E un om atât de simpatic, atât de cald și atât de minunat, că și atunci când e nervos, noi râdem. Lucrăm împreună de când aveam 20 de ani”, a mărturisit Jojo la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Jojo a fost pe punctul de a renunța la Divertis, pentru a prezenta Vremea

Totuși, colaborarea dintre Toni și Jojo s-ar fi putut încheia încă din fașă când, după primul an de Divertis, actrița a luat castingul pentru un post de prezentatoare la meteo. Fiind încă novice în industrie, Cătălina Grama nu știa cum se procedează și că va mai urma un sezon al show-ului, motiv pentru care s-a temut că o să rămână șomeră și a aplicat în mai multe locuri.

„Am luat mai întâi la el. A trecut un an de zile. Am lucrat cu Divertis. După care, n-am știut că va continua treaba asta. Eram puștoaică, nu știam că există sezoane.

ADVERTISEMENT

Și pentru că trecuse vara și nu se întâmpla, m-am dus la mai multe castinguri. Și am luat un casting la Meteo, pentru o altă televiziune.

ADVERTISEMENT

Și mă sună Toni și zice, ‘Începem filmările’. Și zic, ‘Păi am luat un casting la Meteo’. Și Toni a zis, ‘Ce meteo, ai înnebunit? Noi avem un contract semnat. Avem treabă’”, și-a amintit Jojo.

Cum arăta Jojo în 2013. Imaginile nedifuzate pe TV

În aceeași emisiune, Toni Grecu a oferit și câteva imagini filmate în anul 2013, dar care nu au fost niciodată difuzate la televizor, în care apare Jojo. Chiar dacă anii au trecut,

Jojo și-a amintit cu drag de perioada Divertis și de prima replică, cu care a debutat în televiziune. Scena a fost jucată alături de , al cărui nume actrița l-a pomenit cu dor în voce.

„Prima replică a fost: ‘Tata’. Jucam cu Gyuri în serial, pentru asta m-a distribuit și am ieșit dintr-un coș urât mirositor în care ținuseră unii găini, așa am intrat eu în această industrie. Și a doua trebuia să-i fierb niște ouă lui Gyuri, dragul de Gyuri”, a spus Jojo.

Cum a ajuns Jojo să joace alături de Toni Grecu?

Toni Grecu a mărturisit că de prima dată când a văzut-o pe Jojo, a avut o părere bună despre ea. După întâia probă dată împreună, s-a convins că are de a face cu o adevărată profesionistă.

„Pe Jojo mi-a recomandat-o Marius Toader, producătorul Marius Toader. A avut-o la emisiune care se numea Teo și vedete cu sacul, aici la Pro TV.

Mi-a arătat emisiunea aia, am văzut-o și mi s-a părut că e o persoană extrem de naturală și care are o foarte bună emisie pe ecran. Adică, depășește sticla. Și am dat o probă la Dan Păduraru în birou și aia a fost de acum până azi”, a dezvăluit Toni Grecu.

Cât despre rolul din Clanul, unde Jojo o interpretează pe Magda, soția lui Bebe Măcelaru’, Toni Grecu a susținut că este mai mult decât potrivit pentru prietena lui.

„Nu o cunoașteți voi pe Jojo. Acum o descoperiți, ea este foarte versatilă, poate acoperi o plajă de personaje extrem de vastă, de la pioniere, până la femei mafioate.

Eu am o părere bună despre Jojo indiferent de contextul în care apare, pentru că Jojo, de la 19 ani, a lucrat cu mine. Eu știu ce poate mai bine decât altcineva din industria asta”, a susținut Toni Grecu.

Jojo: „Sunt topită după Toni”

La rândul său, Jojo a afirmat că este topită după Toni Grecu, cu care chiar și în ziua de astăzi se sfătuiește cu el, indiferent de proiectele în care este implicată. De altfel, prima lecție de viață pe care a primit-o de la actor, a fost despre postură.

„Sunt topită după Toni. Prima lecție de viață, pe care mi-a dat-o Toni Grecu, a fost când am intrat prima dată în platou și n-am mai făcut serialul.

M-a upgradat, am trecut la alte personaje și prezentam ceva cu el și a venit, s-a uitat la mine și a zis: ‘Uite cum stai în rochia asta, parcă ești fotbalist. Ține picioarele alea cum trebuie. Nu mai sta cocoșată’.

Cu Toni mă sfătuiesc de fiecare dată, indiferent de ce proiect fac. Chiar dacă e pe teatru, noi vorbim”, a adăugat actrița din Clanul.