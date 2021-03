Toni Grecu s-a dezlănțuit într-o emisiune TV: “Toate întrebările sunt tâmpite”

Porție dublă de umor joi, la Pe Bune?! Spectacolul atinge core maxime în platoul emisiunii difuzată la Pro TV, în care invitați vor fi Mugur Mihăescu și Toni Grecu.

Umorul își dă întâlnire în platoul Pe Bune?! joi, de la 22:30. Toni Grecu și Mugur Mihăescu vor fi cei doi adversari care vor juca alături de Cosmin Natanticu și Costi Diță. Mihai Bobonete a pregătit cele mai trăsnite întrebări pentru a-i pune în dificultate pe cei doi invitați.

„Eu am urmărit și, de când ai venit la emisiunea asta, toate întrebările sunt tâmpite”, îi va spune Toni lui Bobo. Costi Diță va juca alături de Mugur Mihăescu, iar întrebările nebune vor reuși să-i facă să se contrazică. „Ce treabă are logica aici?!”, îl va întreba Mugur pe Costi. Ce metodă au găsit, însă, cei doi ca să aleagă un răspuns, vom vedea în ediția de joi seară.

Toni Grecu și Cosmin Natanticu se vor confrunta si ei cu dileme, încă de la prima întrebare. „Da ce, suntem vampiri, ce-i asta? M-am enervat!” va spune Toni după ce va afla răspunsul corect la prima întrebare – răspuns pe care nu l-ar fi luat în considerare.

Întrebările nebune vor fi ascunse sub categorii precum: „Pe timpuri”, „Securitate”, „Dulcegării”, „Sus/Jos”, „Dependență”, iar concurenții vor afla ce obișnuia să facă Dolly Parton ca să poată gestiona mai bine întâlnirile de afaceri, dar și de ce devin dependenți foarte ușor urșii polari.

O ediție unde vor fi descoperite lucruri noi, se vor juca domenii interesante, dar, cel mai important, va fi cu mult umor și hohote de râs.

Toni Grecu, din nou la TV, după ce s-a luptat cu Covid-19

Toni Grecu, unul dintre fondatorii Divertis, a reînceput să apară pe micul ecran, în diferite emisiuni tv, după ce, la începutul anului, a ajuns în stare gravă, la Institutul ”Matei Balș” din Capitală, confirmat cu Covid-19. În urmă cu mai bine de o lună a fost externat și este încă într-o perioadă de recuperare.

“Mă lupt cu revenirea la viața normală. Am stat în spital trei săptămâni și după aceea a început munca la domiciliu, cu ghilimelele de rigoare, pentru că în afara domiciliului nu prea am putut să mă mișc, din cauza insuficienței respiratorii. Plămânii, în cazul meu, au fost afectaţi puternic, cam la nivelul de 50% şi peste 50%. Asta înseamnă că practic, nu pot să respir. Nu ai aer, iar viaţa fără aer este imposibilă. Nu mai am nevoie de aparat de oxigen. Când am ieşit din spital, am ieşit independent de oxigen. Ca să urc un etaj, aveam nevoie de pauză la fiecare treaptă, imediat după ce am ieşit din spital. Acum, la o lună de zile, nu mai am problema asta, pot urca un etaj fără probleme, dar la al doilea etaj, încă am nevoie de pauză.

Din povestea mea ar putea să înveţe sau ar putea să inspire oameni care trec sau au trecut prin boala asta nenorocită şi care au rămas cu urmări. Dorința mea este să povestesc şi să încerc să fac bine, atât cât pot să fac, prin intermediul mass-media. Nu sunt în forma fizică maximă, nu am cum. Durează luni de zile. Revenirea funcţiei pulmonare post-COVID durează luni de zile şi nu se ştie dacă funcţia pulmonară se recapătă în proporţie de 100%. Depinde de individ”, spunea Toni Grecu, zilele trecute, la Antena 3.

