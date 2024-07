Legenda Germaniei și a lui Real Madrid, Toni Kroos, a disputat ultimul său meci din cariera de fotbalist profesionist vineri, 5 iulie, la

Toni Kroos, prima reacție după Spania – Germania 2-1: „Asta e cea mai mare problemă, nu că îmi închei eu cariera”

După eliminarea de la Campionatul European, Toni Kroos a vorbit atât despre partida pierdută, cât și de faptul că pune „ghetele în cui”. Mijlocașul s-a arătat dezamăgit de părăsirea competiției.

“A fost un meci în care am dat tot ce am putut. Am fost foarte aproape, iar asta face ca gustul să fie și mai amar acum. La momentul acesta, cea mai mare problemă este că am fost eliminați, nu dezamăgirea că eu îmi închei cariera în acest fel.

Împreună am avut un obiectiv mare, însă el a fost spulberat acum. Totuși, vom realiza ulterior că am făcut un turneu bun. Putem să fim mândri”, a declarat Toni Kroos după meciul în fața Spaniei, la ARD.

, fotbalistul declarând că își va agăța „ghetele în cui” după Campionatul European desfășurat în Germania.

Campionatul și Supercupa Spaniei, dar și Champions League au fost trofeele cucerite de Toni Kroos în ultimul său sezon ca fotbalist profesionist, însă cel mai important trofeu cucerit în carieră este cu siguranță Cupa Mondială din 2014.

Germania a părăsit Campionatul European în sferturile de finală

Germania a fost o mare favorită la trofeu. Nemții au terminat, pe primul loc în faza grupelor, după victoriile împotriva Scoției și Ungariei și remiza cu Elveția. În optimi, au avut un adversar nu tocmai abordabil. Danemarca le-a făcut viața grea nemților, care, până la urmă, s-au impus cu 2-0.

În sferturi, Germania s-a duelat cu echipa națională a Spaniei, care a deschis scorul prin Dani Olmo în minutul 51. Nemții nu au renunțat și au forțat egalarea, care a venit în minutul 89, prin Florian Wirtz. În reprizele de prelungiri, „die mannschaft” a solicitat o lovitură de pedeapsă, după o intervenție a lui . Ocaziile se răzbună în fotbal, Spania reușind să dea lovitura în minutul 119, prin Mikel Merino, eliminând-o astfel pe Germania.

„La Furia Roja” s-a calificat în semifinalele Campionatului European din Germania, ibericii urmând o întâlnească pe câștigătoarea