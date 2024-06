Toni Kroos rămâne la Madrid! Starul german și-a dezvăluit planurile după ce și-a anunțat retragerea din fotbal

Legendarul , sub regretul multor fani madrileni. Mijlocașul a anunțat și ceea ce va face după ce va agăța ghetele în cui, la finalul EURO 2024.

Toni Kroos și-a decis viitorul

Fabrizio Româno, un cunoscut jurnalist care anunță transferurile și deciziile jucătorilor înaintea presei, a spus ce va face Toni Kroos după retragere. Germanul a spus că își va petrece mare parte din timp alături de familie, urmând să lucreze în academia lui.

„Îmi voi petrece mare parte din timp alături de familia mea. Am să și lucrez în academia mea din Madrid, așa cum am plănuit. De asemenea, Liga Legendelor, pe care am fondat-o alături de Elias Nerlich, va începe în septembrie“, a spus Toni Kroos.

Academia lui Toni Kroos

Germanul și-a pornit o academie de fotbal, acolo unde formează viitoarele talente pentru fotbalul mare. Toni Kroos urmează un model personal, prin care dorește să își împărtășească informațiile dobândite în carieră.

„Te voi face un jucător de fotbal mai bun – pe teren și în afara terenului! Aici veți afla despre jocul meu și despre experiențele mele. De la început în academiile de tineret până la succese în Champions Leage și Cupa Mondială.

Vă voi arăta metode și exerciții prin videoclipuri de înaltă calitate, care m-au ajutat cu adevărat în cariera mea. Veți avea un rol activ și veți primi sfaturi valoroase de la mine și de la personalul meu de coaching.

Ceea ce se aplică întotdeauna pentru academie: accentul este pus pe distracția în fotbal!“, scrie pe website-ul Toni Kroos Academy, pe care o va coordona personal neamțul, odată cu .

Competiție directă cu Pique

Toni Kroos va fi un competitor direct al lui Pique, care are propria ligă de fotbal, Kings League, care are un real succes. Germanul propune o liga formată din foști și actuali jucători, dar pe reguli de mini-fotbal.

Elementul de noutate al competiției este că va implică în mod direct și streameri foarte populari în domeniu. Scopul este atragerea tinerilor către noile forme de fotbal, mult mai rapide și mai dinamice.