Toni Kroos se retrage din fotbal la 34 de ani! Anunțul mijlocașului de la Real Madrid: „Acest capitol se va sfârși”

Toni Kroos se retrage din fotbal . Anunțul a fost făcut de mijlocașul în vârstă de 34 de ani al lui Real Madrid prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

Toni Kroos mai are contract cu Real Madrid până pe 30 iunie 2024. , mijlocașul german a luat o decizie radicală. Mijlocașul în vârstă de 34 de ani a anunțat că se retrage din fotbal după EURO 2024.

”17 iulie 2014 – ziua prezentării mele la Real Madrid, ziua care mi-a schimat viața. A fost începutul unui nou capitol la cel mai mare club din lume. După 10 ani, la finalul acestui sezon, acest capitol se va sfârși.

Nu voi uita niciodată această perioadă de succes. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au primit cu brațele deschise și au avut încredere în mine.

„Am spus mereu: Real Madrid va fi ultima echipă la care voi juca”

În special, vreau să vă mulțumesc vouă, suporterilor lui Real Madrid, pentru afecțiunea pe care mi-ați arătat-o încă din prima zi. De asemenea, această decizie înseamnă încheierea carierei mele de fotbalist în această vară, după EURO.

Am spus mereu: Real Madrid va fi ultima echipă la care voi juca. Sunt fericit și mândru că am luat această hotărâre la timpul potrivit și am ales eu când să se termine. Ambiția mea a fost mereu să-mi închei cariera când sunt încă în top.

De acum înainte avem un singur gând: împreună pentru al 15-lea (n.r.- trofeu UEFA Champions League). Hala Madrid!”, a scris Toni Kroos pe pagina oficială de Instagram.

Real Madrid mai are două meciuri de disputat până la finalul sezonului. Toni Kroos își va lua la revedere de la suporterii „galacticilor”, sâmbătă, 25 mai, ora 22:00. Real Madrid o înfruntă pe Betis pe Santiago Bernabeu, în ultima etapă a sezonului din La Liga.

Ultima apariție a lui Toni Kroos în tricoul lui Real Madrid va fi consemnată sâmbătă, 1 iunie, ora 22:00. Echipa lui Carlo Ancelotti o înfruntă pe Borussia Dortmund pe Wembley în finala UEFA Champions League.

Toni Kroos, legendă la Real Madrid

Toni Kroos a câștigat de-a lungul carierei nu mai puțin de 34 de trofee. În 2014, mijlocașul central a câștigat Cupa Mondială alături de naționala Germaniei. De asemenea, în 2018, Toni Kroos a fost desemnat fotbalistul anului în Germania.

Mijlocașul cu 108 apariții și 17 goluri în tricoul naționalei Germaniei are în palmares 5 trofee UEFA Champions League, dintre care 4 cu Real Madrid și unul cu Bayern Munchen. În tricoul „galacticilor”, Toni Kroos a adunat 463 de meciuri, 28 de goluri și 98 pase decisive.

4 titluri cu Real Madrid în Spania și 3 titluri cu Bayern Munchen în Germania are în palmares Toni Kroos

Pe lângă Real Madrid și Bayern Munchen, Toni Kroos a mai evoluat la Leverkusen