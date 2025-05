Toni Kroos șochează! Favoritul legendei lui Real Madrid evoluează la FC Barcelona: „E așa rapid că nici nu-l poți faulta”

Toni Kroos a jucat timp de aproape un deceniu la Real Madrid, însă a ales să se retragă destul de devreme, la doar 34 de ani. Legenda „galacticilor” a dezvăluit cine este fotbalistul său preferat și, prin surprindere, acesta nu vine de la Real Madrid, ci chiar de la rivalii din Barcelona.

Toni Kroos i-a surprins pe fanii lui Real Madrid. Neamțul și-a ales favoritul de la FC Barcelona

Real Madrid nu a avut un sezon deloc bun după retragerea lui Toni Kroos. Au fost eliminați din Liga Campionilor de Arsenal, , iar în La Liga sfârșitul sezonului se apropie tot cu catalanii în fruntea clasamentului.

Legenda lui Real Madrid a lăsat ostilitatea la o parte și a analizat obiectiv formația „blaugrana”, scoțând în evidență calitățile și aportul pe care Pedri îl are în jocul catalanilor. Kroos este de părere că spaniolul este motorul echipei, deși în evidență ies Raphinha, Yamal și Lewandowski.

Fostul campion mondial nu vorbește doar din ce vede la televizor sau pe stadion, ci și din propria sa experiență din anii trecuți când l-a înfruntat pe „noul Iniesta”

Toni Kroos: „Știu că nu pare, însă este atât de rapid încât nici nu reușeam să-l faultez”

Toni Kroos, un adevărat maestru la mijlocul terenului, și-a exprimat admirația pe care o are față de mijlocașul Barcelonei: „Pentru mine, cineva ca Pedri este aproape mai important decât Lamine, Raphinha sau Lewandowski. Ei sunt cei care decid meciurile în fazele finale, dar cineva trebuie să o aducă acolo. Pedri este în prezent cel mai bun din lume pe poziția lui, din punctul meu de vedere.

Pedri este, în general, un jucător a cărui lipsă se simte imediat, indiferent de adversar. Nu doar că marchează goluri, dar oferă și pase decisive. Îți oferă soluții. Am văzut ce face Pedri în acest sezon. Doar în Liga Campionilor depășește 52 de adversari pe meci. În La Liga e și mai impresionant: trece de 59 de adversari pe meci! Depășește 11 sau 12 fundași pe meci, ceea ce e incredibil de greu pentru un mijlocaș.

Pedri este unul dintre puținii mijlocași din lume care are darul de a dribla adversarii în spații restrânse. Un jucător ca Pedri te ajută în toate fazele jocului. Am trăit asta personal. Ne-au spulberat acasă. De câteva ori am crezut că pot să-l prind, pentru că Pedri nu pare atât de rapid, dar driblează peste tot. Nici măcar nu am reușit să-i fac fault! Nu pare rapid, dar chiar este” a explicat fostul fotbalist.