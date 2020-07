Toni Nadal, dezvăluiri din perioada în care l-a antrenat pe Rafael: “Nu am fost deloc plătit pentru munca depusă”

Toni Nadal a fost antrenorul şi strategul din spatele lui Rafael Nadal timp de 27 de ani. Acum, unchiul marelui tenisman dezvăluie lucruri mai puţin cunoscute despre numărul 2 din clasamentul ATP.

Când Rafael Nadal făcea primii paşi în tenis, la 4 ani, în 1990, Toni Nadal i-a fost alături. Drumul celor doi s-a legat din acel moment şi parcursul a fost unul de poveste. Rafa a măturat adversarii de pe zgură, a devenit numărul 1 ATP şi s-a încoronat rege al Roland Garros-ului.

Din umbră, Toni Nadal l-a ghidat mereu, l-a antrenat în drumul spre 10 dintre cele 12 trofee câştigate pe zgura supremă din Paris. În februarie 2017, „uncheşul” s-a retras. Acum antrenează la academia lui Rafa, dar vorbele lui au mereu greutate. După pandemia de coronavirus, Toni Nadal a oferit un interviu pentru „El Razon”, un cunoscut cotidian din Spania, în care a vorbit despre situaţia actuală a lui Rafael Nadal, despre felul cum au muncit, dar şi despre cine este cel mai bun tenismen din istorie.

„Am început să ne antrenăm, măcar avem senzația că putem să muncim…”

Ce face Rafael Nadal? Cum a fost această perioadă pentru el?

– Este bine. Timpul petrecut în izolare a fost destul de lung şi complicat. Încă nu ştim când se va termina această situaţie sau când ne vom întoarce la viaţa normală. Uşor, uşor ne îndreptăm spre normalitate. Am început să ne antrenăm (n.a. – Toni Nadal este directorul Academiei „Rafa Nadal”). Măcar avem senzaţia că putem să muncim şi ne ajută mult. Rafa a început să se antreneze. Face totul gradual, zi după zi, dar arată bine.

Spune că a fost o perioadă cu suişuri şi coborâşuri. Cum se simte?

– Nu am vorbit foarte mult despre asta. Îţi spun din propria experienţă, e foarte greu când ţi se spune că trebuie să stai în casă. În realitate nu a fost chiar atât de greu. Problema e ce se întâmplă după această perioadă. Cum va începe reconstrucţia şi întoarcerea la viaţa normală.

Crezi că îi va fi dificil lui Rafael Nadal, care s-a implicat şi a vorbit de toată această situaţie?

– Suntem obişnuiţi cu exagerările şi cu momentele când anumite fraze sunt răstălmăcite. Am ajuns să considerăm normal ca un sportiv să nu aibă o opinie. Până la urmă, dreptul la libera exprimare este pentru toţi. Fiecare are o opinie. Iar Rafa, prin tot ce a făcut în tenis, are dreptul să spună apăsat ce gândește, fie că deranjează pe unii sau nu.

„Niciodată nu a rupt vreo rachetă şi nu a avut vreo fază rebelă în adolescenţă”

Cum a fost perioada în care l-ai antrenat pe Rafael Nadal?

– Au fost ani frumoşi, mai ales că am reuşit să câştigăm foarte multe trofee. O să spun şi un secret. Nu am fost plătit deloc pentru munca depusă, nicio centimă. Dacă aş fi fost dependent de un salariu, cu siguranţă ar fi trebuit să fac lucruri care nu mi-ar fi plăcut. Mi-am cumpărat independenţa şi libertatea de a nu primi niciun ban.

Rar l-am văzut pe Rafael Nadal să se exteriorizeze pe teren. Aşa a fost mereu?

– Aşa s-a obişnuit încă de când era copil şi din acest motiv nu-l vezi strigând pe teren prea des. Până la urmă este normal să ai un control asupra propriei persoane.

Nu a fost rebel în adolescenţă, aşa cum au fost alţi tenismeni? Nu rupea rachetele?

– Niciodată Rafa nu a rupt vreo rachetă şi nu a avut vreo fază rebelă în adolescenţă. A fost un copil educat, care se purta normal. Sunt mulţi aşa, nu te gândi că e vorba doar despre Rafa. Cu toate acestea, în lumea tenisului sunt puţini cei care nu au rupt o rachetă vreodată. Nu poţi să spui că acea persoană nu este educată, ci că a avut un moment când şi-a pierdut controlul. Atât.

Ai fost dur cu Rafa în timpul primilor ani?

– Da, dar am fost dur pentru că eu cred că o persoană trebuie să fie pregătită pentru orice situaţie, mai ales cele dificile. Nu poţi să iei decizii în anumite momente dacă nu eşti pregătit puţin mai dur. Cred că el a simţit că am fost dur, dar a înţeles că a fost pentru binele lui.

„Jucătorii de top au ratat aproape un an în care puteau să câştige turnee. Toţi sunt dezavantajaţi”

Perioada asta de izolare crezi că a ajutat pe cineva din lumea tenisului?

– Nu cred că a fost cineva avantajat de această perioadă. Jucătorii de top au ratat aproape un an în care puteau să câştige turnee. Toţi sunt dezavantajaţi, nu încape discuţie. Cei care erau pregătiţi să facă saltul, acum au fost traşi în spate. E adevărat că un puşti de 17 ani, care visează să fie numărul 1, nu este prea afectat. Să ne gândim la Rafa, când era un puşti şi era locul 70 în lume, nu era prea afectat dacă se întâmpla chestia asta. Dar acum, perioada asta poate să-l coste un turneu de Mare Şlem. Gândeşte-te că Djokovic, Federer sau Nadal sunt la o vârstă când nu mai au prea multe opţiuni.

S-au împlinit 15 ani de la primul Roland Garros câştigat de Rafa. Îţi imaginai că va cuceri trofeul atunci?

– Clar. Mă gândeam eu, dar şi foarte multe persoane. Mă gândeam că Rafa şi Federer erau candidaţi principali să câştige trofeul atunci. După ei se mai regăseau cu pretenții Gaudio sau Coria.

Pe Federer l-a învins în semifinale. Ce amintiri ai de la acel meci?

– Îmi aduc aminte de toate întrebările pe care mi le puneau jurnaliştii şi eu răspuneam mereu la fel: „Favorit este cel care ocupă primul loc”. Rafa era atunci pe locul 4, dar ştiam că poate să-l învingă pe Federer dacă va juca la cel mai înalt nivel.

Nadal de azi l-ar învinge pe Nadal de acum 15 ani?

– Pe cel de acum 15 ani, nu ştiu ce să zic… E adevărat că acum este un tenisman mai bun, dar atunci avea mai multă forţă. Chiar nu ştiu cum să răspund… În 2018, a jucat bine, în 2019 nu a jucat prea bine la Monte Carlo, Barcelona şi Madrid, dar a recuperat la Roma şi şi-a intrat în formă. La Roland Garros era deja în vârf. Anul ăsta nu pot să spun nimic până nu-l văd din nou la treabă…

Controversata problemă a celui mai bun tenisman din istorie

Djokovic a devenit în timp rivalul „tradițional” al lui Rafa. Îţi aduci aminte când l-ai văzut prima oară?

– În 2005, la Wimbledon… Și habar n-aveam cine este… L-am văzut pe la antrenamente, dar nu eram foarte atent. Am rămas la un meci al lui şi am văzut câteva schimburi de mingi. Cineva mi-a spus că are 18 ani şi eram curios, mai ales că era un posibil rival al lui Rafa, care avea 19 ani. După zece minute m-am dus în vestiar şi am stat de vorbă cu Rafa. „Avem o problemă, tocmai am văzut un puşti foarte bun”, asta i-am spus. Nu ştiam cum îl chema, dar văzusem nişte schimburi de mingi wow!

Te interesează dezbaterea legată de cel mai bun tenisman din istorie?

– Când eşti interesat de un sport, eşti curios să vezi cine este cel mai bun. În tenis, ai numărul victoriilor, câte săptămâni ai stat pe primul loc. Tragi linie şi vezi cifrele. Acum, Roger Federer este cel mai bun din istorie, dar în anii următori Nole sau Rafa pot să-l depăşească şi atunci unul dintre ei va fi cel mai bun din istorie. Timpul nu stă pe loc, nu iartă pe nimeni, în nici un sport…