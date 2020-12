Toni Petrea a explicat accidentarea lui Florin Tănase: ”Am convingerea că va fi pe teren cu CFR Cluj”

Antrenorul echipei FCSB, Toni Petrea, a explicat accidentarea lui Florin Tănase din meciul cu UTA Arad, din etapa a 13-a din Liga 1.

Căpitanul roș-albaștrilor a simțit dureri la coapsă și a părăsit terenul după doar 30 de minute din jocul de pe Arena Națională.

FCSB a obținut o victorie cu 3-0 în meciul cu UTA, mai dificilă decât o arată scorul. Florinel Coman a revenit pe gazon după trei luni de pauză și a reușit să marcheze.

Accidentarea lui Florin Tănase, explicată de Toni Petrea

”Tănase a simţit ceva în prima repriză şi am stabilit că e bine să nu mai riscăm absolut nimic. Jucăm duminica viitoare, am convingerea că până atunci va fi pe teren”, a explicat Toni Petrea cât de gravă este accidentarea lui Florin Tănase.

”Important e că am câştigat acest meci, ştiam că va fi un meci dificil cu un adversar care se apără destul de bine şi s-a văzut în prima repriză, când am întâmpinat ceva probleme în a găsi drumul către poarta adversă. Deşi am avut multe ocazii, nu am marcat, repriza a doua mult mai bine.

Ne-am creat şi mai multe ocazii de a înscrie şi am reuşit să o facem, iar victoria nu poate fi pusă la îndoială. Lipsesc jucătorii accidentaţi, a intrat destul de bine Coman şi a marcat, cu Tase şi cu Dennis am vorbit înainte de meci, le-am zis dacă simt ceva, cea mai mică problemă, să ne anunţe şi să iasă că n-are rost să facă vreo recidivă şi să stea mai mult”, a declarat tehnicianul.

Petrea a vorbit și despre schimbarea lui Buziuc, care intrase pe teren la în locul lui Tănase: ”A trebuit să găsim soluţii, trebuia să-i dăm minute şi lui Florinel, venind după o perioadă de pauză. Mă bucur că a marcat, mai are multe de pus la punct, cel puţin din punct de vedere fizic. Uşor, uşor sper să-şi revină la forma care era şi să devină dinb ce în ce mai bun”.

”Toată lumea era obişnuită cu Petrescu pe bancă, asta e viaţa antrenorilor, nu poţi să stai o veşnicie la o echipă, te mai duci în altă parte. Mă bucur că am reuşit să ajungem pe primul loc, să fim cu ceva avans de puncte, dar nu e suficient, e campionatul destul de lung, sunt multe meciuri de disputat şi încă o dată, o luăm pas cu pas la fiecare meci”, a încheiat Petrea.

Pentru FCSB urmează meciul din deplasare cu CFR Cluj, din etapa a 13-a din Liga 1, iar antrenorul Toni Petrea are mai multe dileme. Pe lângă Tănase, roș-albaștrii l-au pierdut și pe fundașul stânga Ionuț Panțîru care va fi suspendat după cartonașul galben primit cu UTA Arad.

