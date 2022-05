Toni Petrea a vorbit despre viitorul său la FCSB și îi pune condiții lui Gigi Becali: “Rămânerea mea depinde de mai multe lucruri!”

FCSB a câştigat meciul împotriva celor de la . Roş-albaştrii încheie din nou pe locul doi în Casa Pariurilor Liga 1, la un punct de CFR Cluj. Golurile au fost marcate de Tavi Popescu şi Adrian Şut, cu o dublă, respectiv Dimitrov.

Toni Petrea, la finalul sezonului: “Nu a fost o victorie amară, dar ne-am dorit să câştigăm”

a încheiat pentru al doilea an la rând pe locul doi cu FCSB, în urma celor de la CFR Cluj. Antrenorul susţine că va discuta zilele următoare cu Gigi Becali detaliile privind rămânerea sa la FCSB:

“Este un sentiment plăcut că lumea a fost lângă noi. A fost o victorie frumoasă împotriva campioanei. Rămâne dezamăgirea că am fost aproape să jucăm finala campionatului. Sper ca jucătorii să fi învăţat ceva din acest play-off, care a fost foarte bun.

Nu a fost o victorie amară, dar ne-am dorit să câştigăm azi. Şi le mulţumim suporterilor pentru prezenţă.

“Nu aş vrea să fac o analiză şi să vorbesc şi de foştii colegi care au fost aici”

Este bine să fie cât mai multe soluţii în echipă. Concurenţa este benefică mereu.

Nu aş vrea să fac o analiză şi să vorbesc şi de foştii colegi care au fost aici. Nu ar fi corect din partea mea.

“Rămânerea mea depinde de mai multe lucruri!”

Am încercat să recuperăm cât mai multe puncte, am reuşit. Dar nu am câştigat un meci care putea să ne aducă în finala campionatului.

Depinde mai multe lucruri de rămânerea mea. Trebuie să vedem ce jucători rămân, cine pleacă şi situaţia mea contractuală. O să vedem zilele următoare când probabil vom discuta”

FCSB a încheiat campionatul pe locul secund, la un punct de CFR Cluj. Roş-albaştrii au fost la un pas să joace cu titlul pe masă în ultima etapă, însă au fost egalaţi în minutul 88 de FC Voluntari.