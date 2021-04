Toni Petrea acuză oboseala: „Ne-a lipsit prospețimea din cauză că am avut zece jucători la lot”

Toni Petrea pune semieșecul din derby-ul cu Craiova pe seama oboselii acumulate de jucătorii săi la acțiunile echipelor naționale, unde FCSB a avut nu mai puțin de zece jucători convocați.

Andrei Vlad a fost omul meciului în partida disputată în premieră la Giurgiu împotriva Universității Craiova și a reușit să aducă un punct important echipei sale în fața unei contracandidate la titlu, iar FANATIK a surprins culisele strategiei portarului de la faza penalty-ului bătut de Alex Cicâldău.

Oltenii au dominat jocul și au dat senzația că pot obține prima victorie pe terenul FCSB. Dar la fel de bine puteau fi surprinși pe final. Marko Pigliacelli a ieșit și e la rampă și a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei, după ce l-a oprit pe final pe Tănase din drumul spre gol.

Toni Petrea e mulțumit cu un punct după meciul cu Craiova: „Am scos un punct”

Toni Petrea s-a arătat mulțumit de rezultatul partidei, mai ales că Universitatea Craiova a avut un penalty, apărat incredibil de eroul derby-ului, Andrei Vlad: „O partidă foarte disputată așa cum am anticipiat. Un ritm bun, cu un adversar periculos, care a jucat pe contraatac și s-a închis bine. S-a văzut prospețimea la ei.

Cred că toți au depus un efort mare, chiar dacă au fost desincronizări în apărare. O situație grea, a apărat și am scos un punct, dar puteam și noi câștiga pe final, chiar dacă nu era meritat”, a fost prima concluzie trasă de antrenorul celor de la FCSB.

Tehnicianul liderului din Casa Pariurilor Liga 1 consideră că echipa sa a avut un mare dezavantaj în meciul cu Universitatea Craiovei, deoarece a avut aproape toți titularii plecați la loturile echipelor naționale și în același timp îi ia apărarea lui Andrei Miron: „Am avut o lipsă de prospețime din cauza faptului că am avut zece jucători la lot. Am considerat că ar fi un plus pentru noi, cel puțin din punct de vedere fizic. Miron nu a făcut un meci rău. Încearcă să își facă jocul cât mai bine și nu pot să zic că sunt nemulțumit de jocul lui”.

Toni Petrea laudă jocul echipei lui Marinos Ouzounidis: „Nu am găsit soluții să îi desfacem”

Toni Petrea a apreciat jocul prestat de jucătorii lui Marinos Ouzounidis în această seară, atât în apărare cât și în atac, mai ales pe faza de contraatac. În același timp, antrenorul bucureștenilor nu vrea să se gândească la poziția pe care echipa va termina returul, ci ceea ce vor face în play-off: „Cred că a mai avut Tănase și în prima repriză o ocazie. Sunt meciuri în care nu reușești să ajungi la poartă așa mult și asta datorită adversarului care s-a apărat și s-a închis foarte bine și nu am găsit soluții să îi desfacem. Pe mine mă preocupă jocul echipei, rezultatul de la fiecare meci și mai puțin poziția pe care vom termina returul. Mai avem un meci cu o echipă bună și vom vedea”.

Petrea deja se gândește la meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, pe care o consideră una dintre cele mai bun echipe din campionat și cu care a avut mari probleme și la meciul tur disputat la Mogoșoaia: „Ar fi o chestie de moral să încheiem pe primul loc. Mai avem un meci, la Sfântu Gheorghe, împotriva unei echipe bune, vom vedea ce va fi”.

Antrenorul FCSB-ului consideră că meciurile din play-off vor fi pe muchie de cuțit și nu desconsideră nici pe celelalte echipe care vor juca în play-off, precum Botoșani, Sepsi și Clinceni, evitând să facă o comparație între CFR și Craiova: „E o luptă foarte strânsă, așa cum am preconizat. Cred că și Sepsi, Botoșani și Clinceni vor pune probleme și vor face surprize. Sunt echipe care pot pune probleme oricui. Nici un meci nu se aseamănă cu celălalt. Sunt loturi și strategii separate și nu pot să fac comparații. Vom încerca să ne ridicam la nivelul competiției”.

