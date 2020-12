Toni Petrea anunță revenirile lui Man și Tănase: „S-au antrenat cu echipa”. Fanatik confirmat

Antrenorul formației FCSB, Toni Petrea, a vorbit înaintea meciului cu UTA și a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Dennis Man și Florin Tănase sunt refăcuți și se antrenează normal.

Tehnicianul a comentat prestațiile adversarei de sâmbătă și se declară surprins de performanțele arădenilor în deplasare. Nou-promovata nu a pierdut pe teren advers în acest sezon al Ligii 1.

De asemenea, Petrea a vorbit despre situațiile de la CFR Cluj și Dinamo. Antrenorul liderului Ligii 1 a fost luat prin surprindere de plecarea lui Cosmin Contra de la rivalii din Ștefan cel Mare.

Toni Petrea confirmă Fanatik înainte de FCSB-UTA: „Man, Tănase și Olaru s-au antrenat normal”

După două săptămâni de absență de pe teren, FCSB revine și va avea de înfruntat una dintre surprizele debutului de sezon. Pe Arena Națională vine UTA Arad, echipă nou-promovată care nu a pierdut niciun meci în deplasare, în acest sezon. Mai mult decât atât, arădenii au câștigat pe terenurile lui Dinamo și CFR Cluj.

Petrea susține că echipa sa a fost dezavantajată de faptul că meciul pe care trebuia să îl joace în Cupa României contra Gloriei Buzău a fost anulat. FCSB nu a mai jucat de la succesul scor 3-2 de pe terenul lui Gaz Metan, atunci când s-au accidentat Dennis Man și Florin Tănase. FANATIK a anunțat în exclusivitate că cei doi s-au refăcut și ar putea evolua cu UTA.

„Consider că nu este avantaj faptul că nu am jucat în Cupa României. Noi am pregătit săptămâna trecută doar acel meci. Am făcut ciclul săptămânal normal de joc. Am aflat cu două zile înainte că nu se mai dispută, n-am avut ce să facem. A trebuit să refacem programul. Asta este, însă noi ne-am pregătit cât de bine am făcut și sper ca mâine, la ora jocului, să fim cât mai bine.

Cu siguranță faptul că este neînvinsă în acest sezon, în deplasare, spune multe despre UTA. O echipă nou-promovată, care nu a pierdut în deplasare. Asta arată că sunt o echipă bine organizată, omogenă, care pun probleme și pe contraatac. trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea și cred că avem toate argumentele să facem un meci bun mâine seară și să câștigăm.

Darius Olaru, Dennis Man și Florin Tănase au urmat programul de recuperare. Au revenit la antrenamentele echipei. Vom avea și azi încă un antrenament și vom vedea pe cine vom putea miza din primul minut. Sper să pot să mizez pe toți, dar să vedem…”, a spus Petrea înaintea partidei cu UTA pentru contul de Facebook al FCSB.

Ce spune antrenorul FCSB despre situația rivalelor și stadionul Steaua: „Aș vrea să antrenez pe noua arenă”

Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit și despre situația din curtea rivalelor FCSB-ului. El crede că plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj ar putea îngreuna misiunea campioanei în acest sezon. În același timp, Petrea este de părere că experiența fotbaliștilor alb-vișinii îi va ajuta să treacă repede peste schimbarea de antrenor. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Edi Iordănescu s-a înțeles cu oficialii din Gruia și va prelua clubul din Ardeal.

Petrea a vorbit și despre situația de la Dinamo și s-a arătat surprins de decizia lui Cosmin Contra de a renunța la postul de antrenor, chiar când echipa dădea semne de revenire. De asemenea, antrenorul FCSB a anunțat că a văzut la televizor stadionul inaugurat în Ghencea și că ar vrea să antreneze acolo.

„Când se schimbă antrenorul la o echipă, se poate crea o emulație. Mă refer la CFR Cluj. Se poate crea o altă stare de spirit. Depinde cine va veni la CFR. Am convingerea că ei oricum formează un grup omogen, sunt o echipă experimentată. Plecarea lui Dan Petrescu probabil că va avea ceva urmări, dar la experiența lor probabil se vor rezolva lucrurile acestea.

Am văzut doar la televizor imaginile cu stadionul Steaua. Arată foarte frumos, o arenă demnă de istoria unui asemenea club. Ar fi un sentiment plăcut să mă aflu din nou pe bancă pe noua arenă. Mă surprinde plecarea antrenorului de la Dinamo într-un moment în care păreau că și-au revenit. Nu știu să zic ce probleme au acolo și ce s-a întâmplat. Chiar nu mă interesează”, a spus Petrea.