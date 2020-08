Toni Petrea are o nouă poreclă de la Gigi Becali: ”Așa îmi place să-l alint”

Antrenorul echipei FCSB, Toni Petrea, are o nouă poreclă de la finanțatorul Gigi Becali, dar acesta a precizat că doar glumește cu tehnicianul său.

Fostul secund al lui Laurențiu Reghecampf a fost adus în urmă cu o lună în locul lui Bogdan Vintilă. Împreună cu Petrea a venit și preparatorul fizic german Thomas Neubert.

Toni Petrea a reuşit o performanţă unică în istoria echipei FCSB, de când poartă acest nume. A câştigat un trofeu, Cupa României, la primul meci pe bancă.

Ce poreclă i-a pus Gigi Becali lui Toni Petrea

”Avem antrenor de anvergură pe Toni Petrea. Este o diferență față de Dan Petrescu, dar noi îl avem și pe Thomas Neubert. Îi zic Toni ‘Pietre’ pentru că noi glumim, îi zic Toni ‘Piatră’, în loc să îi spun Toni Petrea. Am simțit nevoia să îl alint și cu voi. Dar e alintare”, a declarat Gigi Becali despre porecla care i-a pus-o lui Toni Petrea.

”Grupele Europa League este unica miză. Suporterii e normal să-și dorească trofee, dar la paatron e altceva. Patronul trebuie să aibă bani ca să ajute echipa. Ce să faci cu Cupa și campionatul dacă nu iei bani din cupele europene”, a mai spus finanțatorul FCSB la Pro X.

”Avem noroc că jucăm acasă, scutim 100.000 de euro. Îl felicit pe Burleanu că a luat excepție ca echipele să nu intre în carantină dacă vin din țările roșii. Noi nu avem probleme să primim orice echipă, din orice țară”, a dezvăluit Becali.

”Nu știu dacă îl vom lua pe Albu, dar ne vom axa doar pe jucători români. Nu-i dăm afară pe străini. Soiledis e grec, dar el e ortodox. Dacă ești ortodox, ești român. Eu acum am investit mai mult decât Gică Hagi în academie. Am jucători senzaționali acolo”, a continuat omul de afaceri.

”Cred că avem o echipă mai bună decât în vara trecută. Jucătorii s-au mai maturizat, plus că am mai adus alții. L-am readus pe Simion, despre care lumea spune că este mai bun ca Ovidiu Popescu. M-ar încânta dacă antrenorul vine și-mi spune că îi place un jucător. Mi-ar lua o piatră de inimă că nu m-aș mai ocupa eu de transferuri”, a precizat Gigi Becali.

Finanțatorul FCSB a vorbit și despre strategia clubului CFR Cluj, care încearcă aducerea lui Nicolae Stanciu și a altor jucători cu nume: ”Am vorbit cu Copilu zilele trecute, dar părerea mea este că cei de la CFR Cluj are trebui să fie mai ponderați. Ei și dacă ajung în Chaampions league, ce câștigă pe mere, dau pe pere”.

”Stanciu are salariu mare, Chipciu la fel, cu ce mai rămâi din banii de la UEFA? Eu am și perspectivă de bani din transferuri. Eu îi am pe Coman, pe Man. Fiecare doarme așa cum își așterne. Mai e un an, doi, trei până se numără bobocii și vom vedea atunci ce se va întâmpla”, a menționat Becali.