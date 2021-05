Toni Petrea așteaptă minunea de la Botoșani: ”Sperăm să ajungem să jucăm cu titlul pe masă”

Antrenorul Toni Petrea așteaptă o minune în meciul FC Botoșani – CFR Cluj, o victorie a moldovenilor păstrându-i pe ”roș-albaștri” cu șanse la titlu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB a remizat runda trecută pe terenul celor de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și s-au îndepăratat de obiectiv, dar golul marcat în minutele de prelungire ar putea să le fie de folos într-un anumit context.

Gigi Becali i-a transmis omologului său din Moldova, Valeriu Iftime, că îl invintă la o șampanie dacă echipa lui Marius Croitoru îi va încurca pe ardeleni în etapa a noua a play-off-ului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea vrea ca FC Botoșani să facă o minune în meciul cu CFR Cluj

În ciuda faptului că încă așteaptă o minune de la FC Botoșani în partida cu CFR Cluj, antrenorul celor de la FCSB, Toni petrea, s-a arătat nemulțumit de faptul că echipa sa depinde de rezultatele altora.

”E dificil să pregătim meciul cu Craiova, pentru că trebuie să așteptăm meciul din această seară dintre Botoșani și CFR și în funcție de acest joc vom vedea cum vom aborda următoarele două partide. Nu e foarte plăcută situația în care am ajuns, din păcate.

ADVERTISEMENT

Am avut posibilități să ne păstrăm și să ne consolidăm poziția de lider în clasament. Acum, am ajuns în situația să depindem de rezultatul adversarei noastre și să așteptăm finalul acestui joc destul de interesant pentru noi, important”, a declarat Petrea la conferința de presă.

Dezavantajul FCSB-ului a reprezentat-o lipsa de experiență

”Despre arbitraj nu vreau să vorbesc. Au fost greșeli împotriva noastră, dar nu vreau să le comentez eu. Vreau să vorbesc doar despre echipă. Într-adevăr, am avut în acest play-off, în special, probleme foarte mari cu accidentările, cu efectivul de jucători.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am încercat de la joc la joc să găsim soluții, am încercat să suplinim absențele, dar în ultima parte a acestui play-off nu am mai reușit să câștigăm pentru a putea să ne menținem pe primul loc și să putem avea o șansă reală la campionat.

Există o presiune, e firească până la urmă, avem parte de un lot tânăr, cu jucători lipsiți de experiența meciurilor importante, cu miză, care pot duce la câștigarea unui titlu. Sper ca această experiență pe care o au să conteze pentru viitorul lor, pentru formarea lor ca jucători buni și foarte buni ai Ligii 1”, a mai spus tehnicianul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Petrea îi vrea cât mai repede pe suporteri în tribune

”Noi ne-am creionat un program de pregătire pentru perioada următoare, incluzând și perioada de vacanță. Probabil vom avea și jucători convocați la loturile naționale, rămâne de văzut poziția pe care vom termina la finalul campionatului și în funcție de asta o să mai ajustăm programul dacă va fi necesar.

Sperăm să ajungem să jucăm cu titlul pe masă la ultimul joc și după aceea să ne gândim și la programul pe care îl avem de făcut. Pentru toată lumea, nu numai pentru echipa noastră, prezența suporterilor pe stadioane cred că ar fi fost benefică.

ADVERTISEMENT

E cu totul și cu totul diferit să joci cu tribunele goale, parcă nu e acea atmosferă de meci oficial. Ai senzația că e un meci amical. Plus că noi avem numeroși suporteri și ne-ar fi plăcut să fie lângă noi și cu siguranță am fi avut o altă exprimare în teren”, a încheiat Toni Petrea.