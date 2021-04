Toni Petrea, avertisment înainte de FCSB – Sepsi. „Înfruntăm echipe din ce în ce mai bune”

FCSB va înfrunta Sepsi Sfântu Gheorghe în etapa a treia din play-off, partidă programată duminică de la ora 21:30. Toni Petrea speră ca terenul de la Giurgiu să fie unul bun, dar şi că jucătorii săi au avut timp suficient să se refacă după victoria cu Academica Clinceni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat primele două partide din play-off, cu FC Botoşani şi Academica Clinceni, dar disputa cu Sepsi se anunţă una mult mai complicată. Echipa lui Becali nu a reuşit să învingă adversara de sâmbătă în cele două meciuri din sezonul regulat. Tocmai acest lucru ar putea fi o motivaţie pentru jucătorii săi, speră Petrea.

FCSB nu a mai recuperat niciunul dintre jucătorii indisponibili, mai anunţă Petrea. Care l-ar putea titulariza pe Miron, cel care a jucat doar o repriză în partida cu Academica Clinceni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea, declaraţii înainte de FCSB – Sepsi. Ce spune despre adversara de duminică, pe care nu a bătut-o în sezonul regulat

despre partida cu Sepsi, la trei zile după victoria cu Academica: “Timpul cam scurt între cele două partide, abia am apucat să ne refacem. Nu am putut să fac niciun antrenament. Asta este, trebuie să ne adaptăm cu acest ritm de jocuri dificile, cu adversari din ce în ce mai buni. Întâlnim un adversar pe care în campionatul regulat nu am reușit să îl învingem și asta trebuie să fie o motivație în plus pentru noi. Plus faptul că am rămâne pe primul loc.”

despre stilul agresiv al celor de la Sepsi: „Fotbalul este un sport de contact. Dacă e până la limita regulamentului, cred că este OK. Faptul că întâlnim o echipă mai agresivă ca stil nu trebuie să ne afecteze pe noi. Trebuie să ne vedem de ceea ce avem de făcut. Să dăm drumul mai repede la minge, să nu ajugem în situația să intrăm în contact în zone neutre cu adversarul. Dar cred că arbitrajul va fi unul foarte bun.”

ADVERTISEMENT

despre starea terenului la Giurgiu. „Cred că toată lumea este avantajată că starea terenurilor este mai bună. Pentru ca spectacolul fotbalistic să fie unul pe măsură. Să aibă plăcere să evolueze și să le dea încredere în potențialul lor de exprimare. Mă bucur că acolo la Giurgiu beneficiem de o suprafață bună de joc. Sper să fie la fel și duminică.”

FCSB nu a mai recuperat jucători înainte de partida cu Sepsi. Ce spune Petrea despre CFR Cluj – Universitatea Craiova

despre jucătorii accidentaţi: „Din nefericire, nu am mai recuperat jucători, nu aveam ce face mai mult în două zile. Momentan suntem cu același lot de jucători, sper să nu mai apară alte accidentări pe parcurs. Miron nu a pierdut foarte mult cu această accidentare. A jucat mult și înainte, are ritm de joc. Rămâne de văzut dacă va începe ca titular.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

despre derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Voi urmări partida cu interes. Este un meci în care se poate întâmpla orice. Dacă vor învinge cei de la Craiova vom avea parte de un play-off mult mai disputat. Rămâne de văzut.”

FCSB porneşte etapa a treia din play-off de pe primul loc, cu 39 de puncte. CFR Cluj are 38 de puncte şi va înfrunta Universitatea Craiova sâmbătă, pe propriul teren. Oltenii au 31 de puncte. Sepsi este pe locul 4, cu 24 de puncte.

ADVERTISEMENT