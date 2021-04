Toni Petrea confirmă Fanatik. Florinel Coman nu va mai juca în acest sezon

Accidentarea lui Florinel Coman, din meciul cu Macedonia de Nord, este mai gravă decât se credea inițial. Așa cum Fanatik a anunțat încă din data de 26 martie, pentru atacant sezonul în curs s-a terminat.

Florinel Coman a început titular meciul România – Macedonia de Nord, primul al tricolorilor din Grupa J a preliminariilor CM 2022. S-a accidentat după doar 10 minute și a părăsit terenul.

A doua zi fotbalistul a efectuat un test RMN, iar verdictul a fost: ”leziune la nivelul mușchilor adductori ai coapsei drepte”.

Toni Petrea, obligat să caute soluții pentru atacul FCSB. „Sezonul e compromis pentru Floirnel Coman!”

Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre situația lui Florinel Coman și a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK.

”A suferit o accidentare destul de gravă și acest sezon e compromis pentru el, din păcate. E un jucător care ne ajuta și ar fi fost un plus pentru echipă. Nu ne rămâne decât să căutăm soluții și să suplinim absența lui cumva”, a declarat Toni Petrea, în conferința de presă de dinaintea duelului cu Universitatea Craiova.

Accidentarea lui Coman pică într-un moment deloc potrivit pentru FCSB care va trebui să se descurce fără el în finalul acestui sezon, în care roș-albaștrii speră să recucerească titlul național.

Statistica e de partea roș-albaștrilor în duelurile cu Universitatea Craiova

Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB este capul de afiș al etapei a 29-a și se va juca, duminică, de la ora 20:30, în Bănie. Chiar și fără Coman, antrenorul Toni Petrea rămâne optimist. Îl ajută și statistica, conform căreia roș-albaștrii au câștigat 18 din cele 22 de dueluri directe cu oltenii.

”Am avut această perioadă de două săptămâni în care am încercat să ne pregătim cât am putut mai bine, cu jucătorii pe care i-am avut la dispoziție. Am lucrat mai mult din punct de vedere fizic. Sper să fim la un nivel cât mai bun mâine seară și să reușim să câștigăm.

Întâlnim o echipă bună a campionatului, cu locul 3, care a avut o exprimare foarte bună în ultimele jocuri, preocupată de fotbal, o echipă cu jucători valoroși, cu un lot valoros. Așa că avem premisele unui meci frumos pentru mâine seară. Ne dorim să câștigăm fiecare meci. Dacă am reuși să câștigăm mâine seară am termina sezonul regulat pe primul loc, iar acesta este un lucru un mobilizator pentru noi, motivator și am discutat și cu jucătorii.

Suntem conștienți de importanța acestei partide, deși nu va fi decisiv acest aspect. E important pentru noi, pentru moralul nostru, pentru că nu s-a mai întâmplat ca noi să terminăm pe primul loc sezonul regulat de când este acest format. Fiecare meci are istoria lui și sper să putem păstra această tradiție, să continuăm să câștigăm împotriva celor de la Craiova. Pentru noi fiecare meci este important și trebuie să îl tratăm la fel de responsabil și serios”, a declarat Toni Petrea, la conferința de presă.