Toni Petrea crede că FCSB – Universitatea Craiova 0-2 este un scor mincinos: „Au dat două goluri din nimic! Am făcut un joc bun”

Universitatea Craiova a reușit să reintre serios în lupta pentru locul doi după pe Arena Națională, iar titlul de campioană pare din ce în ce mai departe de echipa lui Toni Petrea.

Toni Petrea cataloghează drept mincinoasă victoria Universității Craiova: „Am primit două goluri din nimic!”

Antrenorul FCSB-ului consideră că elevii săi au făcut un joc bun și singurul lucru care a lipsit a fost golul, deși au avut ocazii mari de a înscrie, discurs preluat și de căpitanul .

„Sunt foarte dezamăgit pentru că am făcut un joc bun. Nu știu dacă au avut vreo ocazie de poartă și ne-au dat două goluri. Am presat adversarul dar nu am avut inspirație la finalizare. Mă așteptam la un alt deznodământ, ținând cont și de aspectul jocului.

Am discutat despre rezultat și câteva chestii de joc. Când echipa nu câștigă trebuie să mă gândesc ce nu a funcționat și să remediez. La fel și echipa.

Jocul nostru cred că a fost bun, ne-am creat ocazii, plus că am primit două goluri din nimic. Un penalty și o execuție senzațională! Am avut și un gol anulat. La ei a fost penalty dar nu vreau să comentez”.

Toni Petrea încă mai speră la titlul de campion: „Eu cred că lupta încă nu e încheiată!”

Deși CFR Cluj se poate distanța la opt puncte de FCSB, cu șapte etape înainte de finalul campionatului, Toni Petrea nu și-a luat gândul de la titlu:

„Le-am atras atenția jucătorilor că trebuie să ne preocupe jocul și rezultatele noastre. Degeaba se încurcă CFR-ul dacă noi ce facem? Mai sunt 21 de puncte în joc și eu cred că lupta încă nu e încheiată, dar e din ce în ce mai greu pentru noi.

De când am venit situația nu era roză dar sperăm în continuare. Nu e plăcut că nu reușim să ne apropiem de primul loc, dar cred că ar trebui să ne motiveze mai mult. Eu cred că e o înfrângere nemeritată. Aproape că nu reușim să înscriem din trei metri.

Noi cred că am rotit jucătorii, dar rezultatele noastre au fost OK într-un interval de timp și am reușit să câștigăm pe final mai multe meciuri. Azi eu cred că am avut ghinion”, a declarat antrenorul FCSB-ului după înfrângerea cu 2-0 în fața Universității Craiova.