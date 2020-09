Toni Petrea, critici pentru jucătorii proprii după înfrângerea cu Voluntari: ”Am muncit degeaba”

Antrenorul echipei FCSB, Toni Petrea, și-a criticat jucătorii proprii după înfrângerea din meciul cu FC Voluntari, scor 1-2, din etapa a treia a campionatului intern.

Rezultatul îi dă dreptate lui Mihai Teja, tehnicianul ilfovenilor, care spunea înaintea jocului că nu se teme de jocul bun al ”roș-albaștrilor”.

În aceeași direcție, managerul general al celor de la Voluntari, Ioan Andone, promitea într-o analiză pentru FANATIK, că formația sa va înscrie cel puțin un gol.

Jucătorii de la FCSB, criticați de Toni Petrea după eșecul cu Voluntari

”O primă repriză nu tocmai satisfăcătoare. Am intrat prost în joc, nu am avut agresivitate și nu ne-a ajutat nici terenul. Am luat gol din fază fixă, deși am lucrat la antrenament astfel de faze. Dar se pare că am lucrat degeaba”, au fost criticile lui Toni Petrea la adresa jucătorilor după eșecul de la Voluntari.

”I-am certat pe toți pentru eroarea de la gol, nu numai pe Cristea. Trebuie să analizăm bine ce s-a întâmplat. Când pierzi trebuie să reglezi niște lucruri. Trebuie să ne refacem repede și să mergem cu încredere în Serbia”, a continuat tehnicianul ”roș-albaștrilor”.

”Vlad a avut niște ezitări, dar este un portar de perspectivă. Patronul nu s-a băgat ca Petre să stea rezervă, este decizia noastră. Nu știu de ce facem caz pentru un singur jucător. Va avea și el șanse, trebuie să profite atunci când va intra pe teren”, a încheiat Petrea.

Înfrângere dureroasă suferită de FCSB la Voluntari, în etapa a treia din Liga 1. Formația lui Toni Petrea a fost doar o umbră a ceea ce a arătat cu Astra și Viitorul, făcându-ne să ne întrebăm care este adevărata față a echipei. A fost acesta doar un accident sau Astra și Viitorul sunt, în acest moment, echipe mult mai slabe decât Voluntariul lui Mihai Teja?

Cu victorii pe linie în primele 3 partide ale sezonului, FCSB s-a prezentat foarte relaxată la Voluntari, crezând că cele trei puncte vor veni de la sine. Dovadă că în prima repriză, nu a avut nicio ocazie prea acătării. Scuze nu sunt, pentru că Toni Petrea a folosit aproape cea mai bună echipă avută la dispoziție, singurii „intruși” fiind Briceag și Vînă. Lucru remediat la pauză, când s-au efectuat 3 schimbări!

De partea cealaltă, dacă va continua pe aceeași linie, FC Voluntari nu va avea nicio emoție cu retrogradarea, cum s-a întâmplat sezonul trecut. Bine, nici speranțe de play-off nu prea sunt, pentru că îți trebuie și un lot mult mai valoros pentru a îndeplini acest obiectiv îndrăzneț, dar nu se știe niciodată de unde ar putea sări iepurele.

