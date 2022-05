Toni Petrea, de acord cu Dan Petrescu înainte de U Craiova – FCSB: „Nu știu dacă e cel mai potrivit sistem, chiar dacă noi am beneficiat de asta” Video

Derby-ul de titlu din Casa Pariurilor Liga 1, Universitatea Craiova – FCSB, se va juca într-o atmosferă incendiară, cu câteva zile înainte de meci, iar nu concepe alt rezultat decât victoria.

Toni Petrea, mesaj pentru jucătorii săi înainte de meciul cu U Craiova: „Ei trebuie să joace cu zâmbetul pe buze

Antrenorul FCSB-ului a susținut o conferință de presă înainte de meciul capital cu Universitatea Craiova: „Va fi un spectacol frumos, dar mergem să jucăm fotbal și să câștigăm această partidă. Trebuie să trăim și momente de acest gen. Nu jucăm numai acasă și trebuie să ne vedem de joc, să fim concentrați la ce avem de făcut.

e convins că echipa lui Laurențiu Reghecampf va juca la fel toate cele trei meciuri, indiferent dacă vor mai avea sau nu șanse matematice la titlu: „Încerc să păstrez un echilibru la echipă. să le dau încredere la antrenamente și la jocurile oficiale. E un sport și lumea vine de plăcere să vadă spectacol și ei trebuie să joace cu zâmbetul pe buze.

Am mai analizat meciul tur și cred că am controlat acel joc dar nu am reușit să câștigăm. Datele problemelor sunt altele și cei de la Craiova sunt acolo sus și vom vedea și rezultatul CFR-ului. Dacă ei vor câștiga, Craiova nu mai are șanse la titlu, dar ei sigur vor să câștige toate meciurile”.

Toni Petrea nu crede că o înfrângere la Craiova îi scoate din lupta pentru titlu: „Mai sunt două meciuri și se poate întâmpla orice”

nu consideră că meciul cu Universitatea Craiova este unul decisiv și consideră că sistemul cu play-off și play-out nu este unul potrivit pentru Liga 1: „Nu vreau să mă gândesc la CFR și trebuie să fim concentrați. Nu cred. Întradevăr, dacă am pierde, șansele ar scădea, dar mai sunt două meciuri și se poate întâmpla orice. E complicat de spus ce se va întâmpla.

Se poate spune că e mai spectaculos însă nu știu dacă e cel mai potrivit sistem, chiar dacă noi am beneficiat de asta și ne-am apropiat de primul loc. Cred că era mai bine cu vechiul sistem”.

Toni Petrea spune că nu are ambiții personale cu Laurențiu Reghecampf: „Suntem prieteni, mai ținem legătura”

FANATIK a scris în exclusivitate despre , însă fostul secund al lui Reghe a negat răcirea relației: „Nu e nicio miză personală. Am lucrat atâta timp, ne cunoaștem, suntem prieteni, mai ținem legătura. Am vorbit acum vreo două luni. Nu s-a pus problema, au fost doar niște discuții. Nu a fost nimic oficial. E normal să trateze competiția corect. Fiecare club are strategia lui și mi se pare normal să tratezi toate meciurile cât mai serios. Chiar dacă CFR va câștiga în seara asta, eu cred că cei de la Craiova vor aborda meciurile la fel”.

FCSB nu știe unde va juca meciurile cu FC Voluntari și CFR Cluj, însă Toni Petrea nu se gândește la acest lucru: „Se mai întoarce și roata în viață, dar la fotbal se poate întâmpla orice. Jucători valoroși de ambele părți și cineva va fi mai eficient și norocos va câștiga. Noi căutăm să ne gândim la următorul joc cu Craiova. Până la data celorlalte meciuri mai avem două săptămâni și nu vrem să ne gândim unde jucăm cu Voluntari sau CFR”.

Rămâne Toni Petrea la FCSB și în sezonul viitor? „Voi analiza și voi discuta cu conducerea și vom vedea”

Toni Petrea își termină contractul cu FCSB la finalul acestui sezon din Casa Pariurilor Liga 1, iar antrenorul a dezvăluit că va lua o decizie în funcție de locul pe care termina echipa: „Eu sunt aici antrenor și caut să îmi fac treaba cât mai bine. Am avut o perioadă bună și lumea poate să își dea cu părerea despre munca mea.

Nu m-am gândit decât la jocurile pe care le mai avem. Apoi voi analiza și voi discuta cu conducerea și vom vedea ce decizie vom lua. Voi decide în funcție de cum se va termina acest sezon”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.