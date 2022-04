Toni Petrea, detalii despre accidentarea lui Darius Olaru din CFR Cluj – FCSB 0-1: „Spunea că nu mai simte piciorul!”

În minutul 43 al partidei CFR Cluj – FCSB, Mateo Susic a avut o intrare dură asupra lui Darius Olaru, motiv pentru care fundașul gazdelor a văzut cartonașul roșu. Olaru a fost transportat la spital, în urma acestui fault.

Toni Petrea, detalii despre accidentarea lui Darius Olaru din CFR Cluj – FCSB 0-1

că Darius Olaru are doar o contuzie, deși mijlocașul acuza faptul că nu-și mai simte piciorul. Totodată, s-a declarat fericit pentru victoria obținută de elevii săi, însă atrage atenția la faptul că mai sunt cinci etape de disputat.

„O victorie importantă, într-un meci important. Ne-am apropiat la două puncte, dar, totuși, mai sunt cinci meciuri foarte grele de disputat.

Trebuie să mai recuperăm două puncte. Țin să le mulțumesc suporterilor pentru sprijinul lor. Au fost cațiva reprezentanți care au discutat cu jucătorii la bază.

Era cât pe ce să primim un gol la o fază fixă. Știam stilul CFR-ului, ne-am pregătit pentru un asemenea joc de luptă. Am avut o grămadă de situații, chiar și în prima repriză când s-a jucat 11 contra 11.

Am avut și alte situații de a marca. Din păcate, nu am reușit. Se pare că Olaru are doar o contuzie, nu o fractură. Când a ieșit, spunea că nu mai simte piciorul, ne-am speriat.

E important ca Tavi să dea la poartă, îi incurajez la fiecare antrenament. Mă bucur că ascultă sfaturile astea și chiar ne-a adus trei puncte importante astăzi. Dar, repet, nu sunt decisive. Văd o luptă foarte strânsă. Sunt jocuri grele pentru toate echipele.

Daca iau titlul, mă mai gândesc (n.r. dacă rămânde la FCSB). Chiar nu vreau să mă gândesc la așa ceva acum. Vreau să mă gândesc la jocul următor”, a declarat Toni Petrea, la finalul partidei cu CFR Cluj.

În prezent, FCSB se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 43 de puncte obținute.