Toni Petrea, dezamăgit după Dinamo – FCSB 1-0: „E o înfrângere dureroasă!”

Toni Petrea a vorbit la finalul meciului pierdut de FCSB împotriva lui Dinamo din optimile de finală ale Cupei României, 0-1. Tehnicianul a fost dezamăgit de eliminare și recunoaște că „roș-albaștrii” se concentrează acum doar pe campionat.

Petrea a continuat și le-a atras atenția și jucătorilor că au primit două goluri din faze fixe la ultimele două meciuri și este nemulțumit de felul în care defensiva s-a mișcat.

Unicul gol al meciului a fost înscris de atacantul Adam Nemec în minutul 55, cu o lovitură puternică de cap, pe care Andrei Vlad nu a putut să o respingă.

Toni Petrea, după Dinamo – FCSB, 1-0

Toni Petrea a fost dezamăgit la finalul duelului cu Dinamo și este nemulțumit de felul în care defensiva sa a tratat faza fixă din care Adam Nemec a reușit să marcheze:

„O înfrângere dureroasă, e al doilea meci în care nu marcăm, al doilea meci în care pierdem dintr-o fază fixă. Trebuie să fim mai atenți.

Toți jucătorii care fac parte din lotul echipei trebuie să demonstreze că fac față la echipă, nu pot să spun că nu am făcut un meci bun, în schimb am ratat destul de mult, plus superficialitatea noastră la faza fixă când am primit gol și asta a fost istoria acestui meci.

Când ajungi într-o fază superioară a competiției, e normal să fie un obiectiv al echipei. Rămâne să ne concentrăm pe campionat și să câștigăm meciuri”.

„Nedelcu mi-a spus la pauză că nu mai poate continua!”

„Nedelcu nu mai putea continua, de-asta l-am folosit pe Ovidiu Popescu acolo. Nu cred că aceste permutări afectează jocul. Din păcate nu am reușit să marcăm când am avut ocazia și am intrat într-un joc de luptă. Nu e normal să primim un gol din fază fixă la un asemenea nivel. Nu e în regulă deloc, e al doilea meci când primim gol din fază fixă.

Chiar și după plecarea lui Dennis ne-am creat ocazii mari de gol, e o pierdere importantă, dar nu din cauza asta nu marcăm. Am așteptări mari de la toți jucătorii, vreau de la meci la meci să se autodepășească. Normal, am așteptări de la toți jucătorii.

Sper să nu fie un moment foarte dificil, nu e plăcut, mie nu îmi place să pierd și nu sunt bucuros. Rămâne să discutăm și să tragem concluzile pe care le avem de tras. Nedelcu a făcut o partidă bună, s-a achitat bine de sarcini, mi-a zis de la pauză că nu mai poate să termine meciul și mă așteptam la asta. Niță a făcut un meci bun, putea să și marcheze. Toți tinerii de la Academie sunt primiți cu brațele deschise.

Avem trei jucători care trebuie să mai rămână la controlul antidoping după meci”, a mai spus Toni Petrea după meci.

FCSB nu a mai pierdut două meciuri consecutive de pe data de 27.09.2020, când pierdea în campionat împotriva lui Poli Iași, 2-5 și era eliminată din preliminariile Europa League, 0-2, împotriva lui Slovan Liberec.

Acum, FCSB a pierdut în campionat cu Academica Clinceni (0-1) și împotriva lui Dinamo în Cupa României, 0-1.