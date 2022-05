Toni Petrea, dezamăgit după FC Voluntari – FCSB 2-2, rezultat care poate trimite titlul la Cluj: ”E frustrant pentru că noi producem fotbal”

”Roș-albaștrii” au ratat o mulțime de ocazii pe Arena Națională și în final cu un gol reușit de Cristi Costin dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Toni Petrea, prima reacție după meciul FC Voluntari – FCSB

La scurt timp după ce Horațiu Feșnic a pus capăt meciului FC Voluntari – FCSB, Toni Petrea a vorbit despre frustrarea pe care o trăiește din cauza faptului că echipa sa ratează un nou titlu deși practică un fotbal de calitate.

”E dezamăgitor pentru că jucăm fotbal, producem fotbal, e frustrant. Nu e plăcut. Nu am reușit ce ne-am propus. Am făcut un meci bun, ne-am creat ocazii, dar am luat două goluri pe final de reprize.

A fost acea fază în care am luat golul doi dintr-o fază incorectă, dar asta este. Nu mai suntem la mâna noastră și trebuie să acceptăm acest lucru. Cred că toți jucătorii au fost conștienți și motivați că Voluntari va juca, dar așa se poate întâmpla la fotbal să apară două momente de nesincronizare care au decis acest joc”, a declarat Petrea.

De ce și-a certat jucătorii

Tehnicianul FCSB-ului a acuzat poziția de ofsaid din care ilfovenii au înscris golul doi, însă și-a certat și proprii jucători pentru faptul că nu au știut să închidă meciul când au condus cu 2-1.

”N-am gestionat bine acest final de joc, mai erau cinci minute. Nu am reușit să închidem jocul, ne-am retras cam mult. Le-am atras atenția să nu-i lăsăm să joace aceste mingi lungi, pentru că pe o deviere ne pot pune probleme.

Am văzut reluarea, mi s-a părut ofsaid clar, dar acum nu mai putem face nimic. Pentru noi fiecare partidă a fost decisivă, nu ne gândeam doar la ‘finala’ din ultima etapă. Am căutat să pregătesc cât mai bine meciul, dar poate miza acestui joc și-a spus cuvântul. Se poate întâmpla orice la fotbal, și Craiova o poate încurca pe CFR”, a încheiat Petrea.

CFR Cluj, la un pas de un nou titlu

Și fotbaliștii celor de la FCSB au acuzat faptul că golul marcat de FC Voluntari în finalul partidei a fost reușit după ce Cristi Costin a plecat dintr-o . Ei speră ca CFR Cluj să nu învingă Universitatea Craiova pentru a mai spera la titlu.

Pentru a câştiga titlul la finalul meciului cu U Craiova, cu oltenii. În acest scenariu, ardelenii ar urma să aibă 57 de puncte şi distanţa faţă de FCSB ar fi de 4 puncte înainte de ultima etapă din play-off.