Toni Petrea, dezamăgit după U Cluj – CFR Cluj 3-4: „E mult să primim atâtea goluri”

Antrenorul „șepcilor roșii” consideră că echipa sa nu merita să piardă confruntarea, mai ales că în prima repriză reușise să conducă și la două goluri diferență, însă rivalii de la CFR au întors soarta meciului.

Toni Petrea, dezamăgit după U Cluj – CFR Cluj

Toni Petrea a fost dezamăgit după înfrângerea suferită de , însă și-a lăudat fotbaliștii pentru efortul depus și pentru cum au evoluat:

„Când pierzi 4-3 e clar că n-a mers ceva. A fost o primă repriză dominată total de noi, putea să fie scorul chiar mai mare și nu se supăra nimeni.

Am primit un gol pe final, care parcă ne-a tras înapoi. Am intrat puțin timorați și nu înțeleg de ce, pentru că avem o echipă experimentată. Am cedat mijlocul terenului, ne-am văzut egalați, conduși.

Am schimbat puțin mijlocul terenului, am reușit, am egalat, dar am primit încă un gol. Din păcate pentru e o dezamăgire mare, pentru că jocul a fost plăcut, dar noi am ratat mai mult, ei ce au avut, au dat”.

„E mult să primim atâtea goluri!”

„Mulțumesc suporterilor pentru că au încurajat echipa din primul până în ultimul minut, îmi pare rău că nu le-am făcut cadou victoria sau măcar să fi obținut o remiză.

A fost un meci bun din partea lui Ianis Stoica, sper să-l descătușeze, pentru că are calitate și pentru că poate să marcheze mai mult”, a .

„Nu discut problemele tactice, sunt mai multe considerente, am făcut o scurtă analiză, am primit goluri din faze fixe, din tranziții negative. Am încercat să jucăm cu cinci apărători, am reușit într-o mare măsură, dar în repriza a doua nu am mai fost preciși.

Am schimbat sistemul pentru că trebuia să egalăm. Sunt lucruri care ne frământă, care nu funcționează cum trebuie. E mult să primim atâtea goluri”, a mai spus antrenorul „șepcilor roșii”.