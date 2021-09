Toni Petrea dezvăluie de ce a ales să plece de la FCSB: ”Pentru mine a contat”

Petrea a preluat FCSB în iulie 2020 și , după ce a învins cu 1-0 pe Sepsi în finală, singurul trofeu câştigat pe banca ”roş-albaştrilor”.

Ultimul meci al antrenorului pe banca formației patronate de Gigi Becali a fost , scor 0-2.

ADVERTISEMENT

De ce a plecat Toni Petrea de la FCSB

La aproape patru luni după ce s-a despărțit de FCSB, Toni Petrea a dezvăluit că a luat decizia de a părăsi vicecampioana României în momentul în care nu au mai fost șanse matematice de a câștiga titlul și asta cu toate că i s-a făcut o propunere de a mai rămâne un sezon.

”Am avut posibilitatea să continui, pe un an, mi s-a propus prelungirea, dar am considerat că este mai bine pentru toți să nu continui. Nu iau decizii la nervi, supărare, nu-mi fac procese de conștiință.

ADVERTISEMENT

Probabil că evoluția echipei a fost destul de bună sezonul trecut și de aceea mi s-a propus să continui, dar faptul că nu am câștigat titlul pentru mine a contat”, a declarat Petrea pentru .

Petrea pune ratarea titlului pe seama numeroaselor accidentări

”Amintiri plăcute, am avut contract un an după care am zis că e moment să mă opresc. A fost o dezamăgire pentru mine că nu am luat titlul, mai ales că am condus aproape un sezon clasamentul Ligii 1.

Am stat și am analizat ce s-a întâmplat. Au fost și motive subiective și obiective, dar s-au întâmplat multe în play-off. Cu accidentările, multe dintre ele care nu știu de unde au venit, s-au accidentat jucătorii între ei, a fost și puțină neșansă.

ADVERTISEMENT

Coman, accidentare foarte lungă, au mai fost Miron, Olaru, Panțâru, dar și cei de la echipa a doua, care au suplinit absența lor, dar nu am avut ce face”, a continuat fostul antrenor al ”roș-albaștrilor”.

Momentul cheie al sezonului trecut

Petrea este de părere că cel mai important moment al sezonului precedent a fost golul egalizator primit în ultimul minut la meciul de acasă cu CFR din play-off și crede că jucătorii săi s-au speriat că pot câștiga titlul.

”Nu am știut, poate, să gestionăm anumite momente din play-off, jucătorii s-au speriat de ce puteau realiza, a fost și acel gol primit în ultimul minut cu CFR Cluj, acasă, când ne-au egalat. Dacă am fi câștigat, lucrurile o luau pe făgașul pe care ni-l doream noi.

ADVERTISEMENT

A fost un moment foarte important, cel puțin psihologic. Așa l-am perceput eu. O victorie în acel meci ne-ar fi dat mult mai mult aplomb. Moment foarte, foarte important. Probabil că apoi am fi câștigat mai multe meciuri”, a încheiat Toni Petrea.